國小志工硬上女同事 指侵求「當我小三」判3年半

桃園市廖姓男子擔任國小志工，接認識多年的女志工從國術館返回住處，卻假借擦膏藥之名，吸吮對方乳房、再指侵得逞，過程中還要她「當小三」，事後女子驗傷提告；他辯沒犯案，還質疑女子說謊，但桃園地院不採信他說詞，依強制性交罪判他有期徒刑3年6月。可上訴。

檢警調查，廖男和被害女子同是桃園市某國小志工，他2021年5月12日騎車載女子從國術館回她住處，下午4時30分許假藉在浴室為她擦拭中藥敷料，不顧對方推拒及明示拒絕，先吸吮女子乳房，再將她推至客廳沙發，強行解開褲子鈕扣及拉鍊，手伸入內褲指侵得逞，過程中還要求「當我小三」。事後女子告訴女兒，報警驗傷並提告。

廖男到案後坦承載女子就醫、返家，並在浴室持毛巾擦拭她脖子、背部，但堅決否認犯罪，辯稱當時女子下半身有穿短褲，上衣是她自己脫掉，並沒有擦她前胸，沒吸吮乳房、沒脫褲子，更沒有碰觸下體；廖男辯護人也說，女子案發後沒立即報警，事後也沒檢驗出下體撕裂傷，甚至自己將對話紀錄刪除，還多次向廖表示「抱歉了」，難想像她遭性侵後還會道歉。

法院審理時，女子表示因為廖男是指侵，認為無法採驗到，所以不想給醫生採驗，案發後因為不想看到廖，才把訊息都刪除，之所以會說「我對你很慚愧」，是因為廖過去很關心自己，但自己準備要告他。

法院認為，驗傷診斷書顯示女子左側乳頭紅腫、有細微傷口，符合案發情節，且她前後證述一致，還向友人哭訴，若審理更情緒激動而多次啜泣，非親身經歷難如此明確指控，採信她說法。