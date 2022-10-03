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保二警穿內褲性侵廚工未遂 辯從警33年獲獎無數仍遭撤職

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

警政署保安警察第二總隊第三大隊第三中隊德基小隊洪姓警員，穿著內褲潛入女廚工房內性侵，驚動同事到場，洪才沒得逞。洪遭訴，台灣高等法院台中分院依侵入住宅強制性交未遂罪判他2年徒刑，緩刑5年定讞；洪雖狡辯是「勤餘」所為，懲戒法院仍判撤職並停止任用1年。

被害女子是台中市某宿舍的廚工，因為工作的緣故，每周一至周四都需要住在宿舍裡。洪姓警員（停職中）2020年8月21日凌晨拿著保管的備分鑰匙，僅穿著四角內褲就衝進女廚工的房裡，當時女廚工已入睡，聽到鑰匙轉動聲而驚醒，站在床上問「你要做什麼？」

洪不但沒有離開，反而撲向女廚工，她想往門口逃離，卻被洪架住脖子、用生殖器抵住她臀部，還褪去女廚工的外褲、揉胸。女廚工激烈反抗，不但咬洪的右手，房內的書桌、椅子也撞來撞去，當時在宿舍二樓休息的張姓、潘姓警員覺得不對勁，前往察看才發現同事當「狼」。

因洪在審理時坦承不諱，說詞與被害人、兩名同事相符，且有洪妻與被害人的對話紀錄截圖佐證，法院認為事證明確。

原本台中地方法院依侵入住宅強制性交未遂罪判洪姓警員3年10月徒刑，檢察官與洪皆上訴。台中分院認為刑法侵入住宅強制性交未遂罪最低本刑為7年以上有期徒刑，相當的重，但考量洪沒有前科，與女廚工原本相處和諧，因「一時失慮」而犯罪，又與被害人和解且賠償，基於「情堪憫恕」，再替他減刑。

台中高分院除輕判洪2年徒刑外，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供120小時義務勞務，接受5場次的法治教育。

內政部認為洪姓警員嚴重損害政府信譽，將他移付懲戒。洪辯稱事發時是在「勤餘時間」，與執行職務無關，不算影響政府信譽，就算認為該懲戒，也請懲戒法院考量他從警33年來「獲獎無數」，從輕處分。

懲戒法院認為警察常被稱作人民的保母，負有維護治安、保護民眾身家安全的職責，洪卻想性侵婦女，嚴重敗壞社會治安，除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法規定，為維護公務紀律，有懲戒必要。至於洪的辯詞，懲戒法院認為不可採信，審酌他戕害警政機關信譽、公務員形象程度不輕，判撤職並停止任用1年。

警政署保安警察第二總隊第三大隊第三中隊德基小隊洪姓警員，穿著內褲潛入女廚工房內欲性侵，台灣高等法院台中分院依侵入住宅強制性交未遂罪判他2年徒刑，緩刑5年定讞。內政部將洪移送懲戒法院審理，懲戒法院判撤職並停止任用1年。圖／聯合報系資料照
警政署保安警察第二總隊第三大隊第三中隊德基小隊洪姓警員，穿著內褲潛入女廚工房內欲性侵，台灣高等法院台中分院依侵入住宅強制性交未遂罪判他2年徒刑，緩刑5年定讞。內政部將洪移送懲戒法院審理，懲戒法院判撤職並停止任用1年。圖／聯合報系資料照

宿舍 警察

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