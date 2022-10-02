恐怖前男友逼酒店小姐上車簽本票 帶回家毆打性侵

張姓男子疑似不滿前女友提分手，涉嫌討債3萬元，逼前女友上車簽本票，趁機強行開車載回家，涉嫌毆打、性侵前女友得逞，還威脅「讓你身敗名裂，讓人知道你在酒店上班」，還逼簽「不能報警協議書」。最後前女友堅定拒絕不簽任何文件，逃離後報警提告。士林地檢署偵結，依強制性侵等罪嫌起訴張男。

起訴指出，今年2月24日清晨5時許，張男到前女友提分手，跑到前女友家外吵鬧，聲稱積欠3萬元，恫稱「你不出來，我就把事情鬧大，都告訴你老公」。張男的前女友聽聞心生畏懼，且為了不讓張男在住處和媽媽面前大聲叫囂，上車打算簽本票解決事情。

不料一上車，張男涉嫌剝奪行動自由，隨即開車離開，並阻止她下車，徒手毆打頭部臉部，開車回到自家地下室停車場，強行帶到房間，脫掉洋裝等。

張男前女友因害怕，趁張男走出房間時鎖門。張男卻強行進門，不顧前女友拒絕，甩巴掌、拉扯頭髮逼迫口交，稱「把我們的感覺找回來」，一邊打人、一邊用手指、生殖器性侵前女友得逞。

前女友指控，張男恐嚇他「我要讓你身敗名裂，讓人家知道你晚上在酒店上班，要死一起死，你敢報警試試看」，威脅她簽「不能報警的協議書」。她拒絕不簽協議書，最後全身四肢多處受傷，臉、嘴瘀傷，離開後隨即報警提告。