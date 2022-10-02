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嘉縣某大學副教授被愛慕女糾纏 提告跟騷法收斂

中央社／ 嘉義市2日電

曾在嘉義縣某大學就讀的女子，對一名副教授產生愛慕之意，畢業後留校工作，因不斷藉機接近並偷窺副教授，經屢次告誡未收斂，副教授提違反跟騷法告訴，女子行為才改善便撤告。

嘉義地檢署不起訴處分書指出，嘉義縣警察局民雄分局於今年6月間，接獲一名某大學通識中心的男性副教授報案，指一名曾教導過的女學生，後來留在學校服務，因這名女子不斷藉機接近及偷窺，已嚴重影響副教授的日常生活。

檢方指出，不堪其擾的副教授於今年4月間傳訊息告知騷擾的女子「禁止參與及旁聽所有我的課程、不接受送飲料，送來一律丟棄、禁止進入我的研究室、若再犯，將採取更強硬措施回應」，並封鎖女子的任何訊息。

不過，這名女子自4月20日至6月10日仍不時前往副教授辦公室偷拍照片，還張貼個人社群軟體，註記「他剛才主動跟我說話」；女子以新臉書帳號聯絡副教授，請求原諒並要求與副教授見面。

另外，這段期間，這名女子不時前往副教授辦公室外，偷窺副教授的一舉一動，經學校工友、副教授助理多次勸戒未果。

今年6月跟蹤騷擾防制法上路，已心生畏怖的副教授對這名女子提告，希望對女子的行為能有所約束，警方認為女子的行為已涉及跟騷法的實行騷擾行為罪嫌，並函送嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，副教授依違反跟騷法提告後，已從學校工作離職的女子騷擾行為已有所收斂，讓副教授終於鬆了一口氣。

檢方指出，因跟騷法的實行騷擾行為罪嫌為告訴乃論，副教授認為提告已達到約制女子的騷擾行為目的，不想女子生涯留下被告污點，於偵查庭表明撤回告訴，因此，這名女子應為不起訴處分。

嘉義 跟騷法

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