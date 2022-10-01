少女被老闆開除找乾哥去理論 竟釀旱溪夜市11人大亂鬥

台中市東區旱溪夜市昨晚爆發群眾鬥毆，警方到場了解是射氣球的葉姓老闆辭退王姓少女，對方不甘心才找來許姓乾哥等人到場協商，但衝突一觸即發彼此叫囂、拉扯場面火爆，警方為壓制囂張氣焰噴灑辣椒水制伏，並依妨害秩序罪將11名鬧事者移送偵辦。

台中第3分局調查，昨晚10點多獲報旱西夜市旁有民眾衝突，到場確認是葉姓老闆（31歲）因自身經營的射氣球攤位生意不好，決定將1名15歲王姓女員工辭退。

後來少女的乾哥哥許姓少年（16歲）聽聞就找一群朋友到場協商，但雙方才溝通幾句就爆衝突，當場大聲叫囂、拉扯，衝突過程被目擊民眾錄影PO上臉書爆料公社。