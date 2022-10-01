快訊

合議庭法官名字弄錯人 釀判決重大瑕疵法界難以置信

少女被老闆開除找乾哥去理論 竟釀旱溪夜市11人大亂鬥

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市東區旱溪夜市昨晚爆發群眾鬥毆，警方到場了解是射氣球的葉姓老闆辭退王姓少女，對方不甘心才找來許姓乾哥等人到場協商，但衝突一觸即發彼此叫囂、拉扯場面火爆，警方為壓制囂張氣焰噴灑辣椒水制伏，並依妨害秩序罪將11名鬧事者移送偵辦。

台中第3分局調查，昨晚10點多獲報旱西夜市旁有民眾衝突，到場確認是葉姓老闆（31歲）因自身經營的射氣球攤位生意不好，決定將1名15歲王姓女員工辭退。

後來少女的乾哥哥許姓少年（16歲）聽聞就找一群朋友到場協商，但雙方才溝通幾句就爆衝突，當場大聲叫囂、拉扯，衝突過程被目擊民眾錄影PO上臉書爆料公社。

東區分駐所副所長徐孟廣表示，獲報啟動快打警力到場，經查葉姓攤商因勞資問題發生糾紛，因雙方都不肯罷休，警方果斷使用防護型噴霧器當場壓制鬧事人員氣焰，並將11人依妨害秩序聚眾鬥毆移送台中地檢署偵辦。

警方噴辣椒水將鬧市群眾制伏。記者曾健祐／翻攝
警方噴辣椒水將鬧市群眾制伏。記者曾健祐／翻攝

鬥毆 東區 夜市

延伸閱讀

16歲少女無照騎車上北宜公路　打滑自摔撞上對向水泥車喪命

《賽馬娘Pretty Derby》繁中版新角重砲＆氣槽與期限活動「花樣少女的JunePride」登場

假借測試同性戀名義 男子竟對女友胞妹上下其手

「童顏女王」只有39公斤卻有料！低胸短裙露深溝　靠5招練出線條美肌，快40歲還像少女

相關新聞

少女被老闆開除找乾哥去理論 竟釀旱溪夜市11人大亂鬥

台中市東區旱溪夜市昨晚爆發群眾鬥毆，警方到場了解是射氣球的葉姓老闆辭退王姓少女，對方不甘心才找來許姓乾哥等人到場協商，但...

影／三峽保全男涉偷拍百餘女裙下風光 警搜扣藏上萬照片檔硬碟

新北市三峽區黃姓男子，涉嫌隨機偷拍女子裙下風光。今年8月警方獲報，學勤路公車候車亭坐椅，遭人潑灑不明液體，經調閱監視器赫...

鳳陽艦長酒後想硬上女軍官 輔導長幫忙掩飾下場慘了！

海軍鳳陽艦呂姓艦長3年前酒後帶女軍官至旅館企圖性侵，而陳姓輔導長得知消息幫忙掩蓋艦長的行為，還遊說女軍官放棄究責，被記2...

假借測試同性戀名義 男子竟對女友胞妹上下其手

蔡姓男子去年騎機車載女友的17歲妹妹到台中找女友，遇雨返回台南住處，竟以測試她是否為同性戀，隔著衣物撫摸其胸部及下體還抱...

21歲男狂戀少婦偷嘿咻10次 遭警告仍持續介入判賠30萬

台中21歲林姓男子認識已婚有2個小孩的余姓少婦，不顧她有家室仍猛烈追求成為情侶發生10次性行為，余的先生發現為了家庭曾選...

網路男蟲性侵少女被拘提到案 偵查隊長痛斥行徑可惡

台南市永康警分局表示，一名國中女學生投訴市議員今年初收留學妹及其黃姓男網友，卻引狼入室慘遭性侵，分局獲報組專案小組調查網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。