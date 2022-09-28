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按摩師曾侵犯女校長被判刑 不知悔改再對護理師下手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市一名人妻去按摩，蕭姓推拿師數度刻意碰觸人妻的陰道口、肛門口及揉胸，雖人妻一再制止仍不停手，事後人妻在丈夫陪伴下興師問罪，蕭男不只否認，還推說對其他女客也是「跟你一樣的手法，妳還保守一點點」，事實上蕭男即曾以相同手法猥褻一名退休女校長被判刑1年4月，但他仍不知悔改，此次被彰化地方法院再依猥褻罪判刑10月。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

判決書指出，蕭男（五十六歲）與女友在彰化市經營推拿按摩工作室，2020年一名年輕人妻女護理師在母親介紹下到其工作室按摩，原本要女按摩師按摩（蕭男女友），但蕭男卻以女友還在服務其他客人，而幫人妻按摩，並要人妻脫下全身衣物，換上他們的按摩衣及寬鬆紙內褲。

按摩其間，蕭男一再以要推開氣結為由，反覆用手搓揉、按壓人妻的鼠蹊部、恥骨及胸部等敏感部位，甚至手指還故意戳到她的陰道口跟肛門口，而被人妻制止不要再按了，蕭男卻說因為有氣結才會痛，按完才會舒服。

人妻感到很害怕，並對蕭男說，她月經快來了，胸部漲，沒要按胸部，蕭男卻說漲奶的痛是不正常的，就是有氣結，人妻用手按住胸口美容衣，但蕭男仍強行將她的美容衣魔鬼氈拉開，硬說要按腋下淋巴，還直接揉她胸部，碰到乳頭，人妻數度制止，又害怕想會不會蕭男最後把門鎖起來不讓她走，最後仍大聲制止，蕭男才停手。

事後人妻氣得傳訊息在家人群組中抱怨母親帶她來這麼可怕的地方按摩，等看到來接她的丈夫後就哭了，丈夫也陪她去興師問罪，蕭男卻完全不承認，還說「我們今天做四個女客人，都跟你一樣的手法，而且妳還保守一點點」、「我認為妳是護理師比別人更了解」、「妳不能事後再這樣反咬我一口，這樣我覺得很冤枉？也很嘔捏」，人妻後來還常作惡夢。

但早在2014年蕭男就曾對一名去按摩的退休女校長猥褻，趁推拿時，把手伸進女校長內褲，以手指插入其陰道一下，並稱「不簡單，妳這個年紀還會濕」，女校長事後提告，蕭男竟稱女校長是為了勒索金錢，後被依猥褻罪罪判刑1年4月，並在2018年縮短刑期執行完畢。

此次再度猥褻女護理師，經檢察官依猥褻罪起訴，並求刑1年5月至2年6月，不過法官依猥褻罪判刑10月，全案可上訴。

彰化市一名人妻去按摩，蕭姓推拿師數度刻意碰觸人妻的陰道口、肛門口及揉胸，雖人妻一再制止仍不停手，彰化地方法院依猥褻罪將他判刑10月。記者林宛諭／攝影
彰化市一名人妻去按摩，蕭姓推拿師數度刻意碰觸人妻的陰道口、肛門口及揉胸，雖人妻一再制止仍不停手，彰化地方法院依猥褻罪將他判刑10月。記者林宛諭／攝影

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