少女遇害隱忍1個月崩潰 色男狡辯沒硬上仍遭判4年2月

台中邱姓男子趁著和一群朋友出遊時，凌晨4點多和1名高中少女獨處突然自行脫光跨坐她身上，對方嚇到尖叫喊不要仍遇害，少女一時不敢說出口，隱忍1個多月情緒潰堤才向親友反應，未料邱矢口否認，但他測謊未過，少女也有驗傷證明，法院仍依妨害性自主罪判他4年2月，可上訴。

檢警調查，邱男去年3月6日開車載少女等3名朋友去和平區谷關、豐原區遊玩，一行人直到隔天半夜才結束行程，邱凌晨4點多依序將其他人送回住處，最後趁著一起回家時獨處機會，突然色心大發脫掉自己衣服強行跨坐對方身上。

少女嚇到尖叫大喊不要，也強烈試圖推開但仍慘遭邱硬上，事後因心情低落向家人、朋友訴說才曝光，也在親友陪同下報警提告。

審理時，邱矢口否認性侵，辯稱並沒有對少女硬上；邱的辯護人說，少女對抵抗時衣服有無毀損、是否失去意識或意識模糊，事發後有沒有搭邱的車子離開等，有前後指述不一，且驗傷也未發現她下體有撕裂傷，案發後遲至4月24日才報警。

法院根據驗傷報告，發現少女下體有陳舊性裂傷，她也供稱過去並沒有性經驗，案發後隔一段時間才去醫院，認定傷勢應為邱男造成；另邱男經測謊詢問有無和少女性交，他回答沒有也呈現不實反應。