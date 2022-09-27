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台中男威逼女國中生傳裸照 警扣手機發現受害者不只一人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台中18歲仍在就讀高中的黃姓男子，透過交友軟體結識在高雄就讀國二的少女，並以公開資料為由，威脅對方拍攝裸照；事後少女報警，警扣得黃男手機，發現另有一名少女受害；經地院審理後，將他依兒童及少年性剝削防制條例等罪，處3年10個月有期徒刑。

判決指出，黃男去年5月先是透過交友軟體認識當時年僅14歲女國中生，兩人交談進而交往，未料交往期間，黃以言語威脅對方拍攝下體裸露照片，還說「你就看我會不會把你公開出去」，得到兩張照後，更胃口大開，恫稱「封鎖就沒事了喔？這兩張照片我會幫你發揚光大」對方心生因畏懼而就範。

事後少女報警，警方獲報後扣得黃男存有猥褻照的手機，竟發現，另有一名女國中生，遭黃以同樣手法，跟對方說，「鮑魚打開啊」、「你在討價還價我不想理你」、「等你給我了我就開心了」以感情勒索向對方所取裸照得逞。

審理期間，黃男雖坦承犯行，但他的辯護人主張，透過雙方對話可知，彼此為男女朋友，是出於伴侶關係拍攝的照片，雖曾表示要公開對方資料，但未指名公開何種資料；另名國中少女則是出於感情因素考量，未違反對方意願。

地院認為，黃男已是成年人，與年齡相差5歲的少女往來，應保護及顧及身心健全發展，卻為一己私慾以脅迫、違反意願的方式，使對方拍猥褻照片、影片對兩人身心發展產生危害。

地院審理後，將黃男依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年7月；又以違反本人意願之方法使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年7月，合併執行3年10個月，並沒收扣案的iPhone8 plus手機，全案仍可上訴。

黃姓男子威逼兩名女國中生拍攝猥褻照片，被依兒童及少年性剝削防制條例等罪，處3年10個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
黃姓男子威逼兩名女國中生拍攝猥褻照片，被依兒童及少年性剝削防制條例等罪，處3年10個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

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