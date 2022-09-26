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台南女學生遭性侵自殘、不吃以對 吞忍了7個月母才知

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南今年發生196件性侵案件，市議員林燕祝今天質詢指出，有名女學生遭網友性侵，社會局居然讓家長自行帶女孩就醫驗傷，讓家長處處碰壁，非常不該。她批社會局歧視弱勢家庭，教育局輔導工作不足，必需調整案件的SOP流程，別再讓受害青少年2度、甚至3度受傷。

社會局表示，9月5日接獲通報後立即指派社工調查與關懷，評估被害人身心狀況並陪同報案、偵訊，同時也聯繫學校輔導人員啟動校園輔導機制，全案已完成筆錄製作並進入司法程序。社會局未來將持續積極結合警政、衛政、教育、及相關網絡成員共同跨局處合作，針對已遭遇不幸被害人，提供專業服務，並於諮商輔導期間積極關注兒少需求。

教育局表示，學校知悉後即進行校安及社政通報，未有延遲通報情事，且學校有召開性平會，討論學生輔導關懷議題，安排認輔教師進行2級輔導，並由社會局家防中心社工介入協助，陪同家屬至警局報案，同時，學校也向教育局輔諮中心申請3級輔導轉介，後續會持續追蹤受害學生身心狀況，協助穩定就學。

林燕祝表示，這名受害女孩原是是名有愛心且功課不錯的學生，雖然成長於單親低收入戶家庭，但小小年紀就會幫助人，得知學妹遭家暴，就讓學妹住到她家裡，孰料今年2月17日學妹的男友到她家，遭學妹和男友設計性侵。

林燕祝說，女孩從那天開始，人生變了調，不愛讀書，就算進了學校卻常常躲在在廁所痛哭，不願進教室面對同學老師，更多次自殘，還因不吃飯致到胃出血。受害女孩母親因早出晚歸打拼賺錢，是因為女孩的閨密爆料才得知女兒被性侵，9月5日家長立刻告知學校，學校通報社會局。

林燕祝怒批社會局歧視弱勢家庭，居然要家長帶著女兒到醫院驗傷，最後還是醫院社工來處理，因為女孩是在校外遭性侵，不屬性平事件，所以無法以性平專案的SOP來處理。她說，受害學生都是未成年孩子，光台南今年就發生196件性侵案件，這些令人髮指的性侵案，被孩人都需要外界持續愛的關懷，她要求外來不論發生地點在校內或校外，只要發生學生性侵案，一律以性平專案輔導，讓受害學生早日走出黑暗，早日翻轉人生。

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台南市議員林燕祝今天質詢有名國三女生遭性侵，批社會局處理過程歧視弱勢家庭。圖／擷取畫面
台南市議員林燕祝今天質詢有名國三女生遭性侵，批社會局處理過程歧視弱勢家庭。圖／擷取畫面

林燕祝 社工

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