當著前女友的面 男子硬上初次見面少女判7年8月

台南14歲少女去年10月底為了與17歲女網友見面，佯稱參加學校舉辦隔宿露營，當晚應邀前往對方黃姓前男友住處玩，未料，黃竟當著前女友的面性侵該名少女，前女友傳送訊息向乾哥哥求助後，警方才在麻豆街頭尋獲兩女，黃男辯稱兩情相悅，不被法官所接受，判他7年8月徒刑。

黃男辯稱，他沒有強迫少女，他跟少女並不認識，但跟另名女子交往過，他們3人睡在同一張床上，是少女跟他說想要、不會怎麼樣等等。律師認為，如果是強制性交，少女驗傷單上，應該會有因激烈抵抗、掙扎所產生身體的擦挫傷等外傷，且友人也應會對少女救援或協助，不會只叫少女忍耐，證人報案後將屬重要證據的求救訊息刪除，均不合常理。

台南地院合議庭審理時，距離案發近10個月，少女作證時仍不斷哭泣，情緒激動。她說，黃男洗澡前有摸她的腰及肚子，她有問友人「那男生是不是有一點變態」，友人回答說「他以前會，現在不會了」，表明不喜歡黃碰她。

她表示，黃洗完澡回來要睡覺時，爬到她身上，穿著內褲摩擦其下體，之後把內褲、外褲一起拉下來，她小聲地說「不要」，黃有聽到她說「不要」，但沒有理會她。友人也有在看他們，她有用手拍打友人求救，友人說忍耐一下就好。

她指出，過程中有破皮、很痛，她有掙扎反抗，想要用手把黃推開，未料，黃插入其陰道後又強逼她口交，最後射精在衛生紙上。她說，過程中友人在玩手機，事情結束後，她將衣服穿起來，怕再發生第二次，就問友人可不可以出去，友人跟黃說兩人要出去一下，黃說「今天發生的事情不要跟任何人講」，兩人就直接離開了。

黃的前女友說，她說黃以前變態，是她以前有跟黃在一起過，對方有時候會想要，她有拒絕，但對方忍不住就跟她說他很想要，就會硬來。她說，有看到黃壓在少女身上對少女亂摸、脫衣服，少女有說「不要」，也有用手推開黃，但黃叫少女忍一下，不要叫太大聲，他家人在睡覺。

她表示，少女用眼神表達自己非常不願意，她有拍打黃幾下，叫他趕快回去睡覺，但他沒有想要停下來；黃性交過程看起來有點凶，她看的有點害怕，也有向乾哥哥求援了。她說，之後少女也有抱怨她沒有幫忙阻止黃，但黃就是推開了還是一樣會繼續。

合議庭審酌，黃無前科，為逞一己私慾，竟趁少女留宿其住處的機會，違反少女意願對其性交，造成少女受有相當程度的心理創傷，損害其身心健康及人格發展甚鉅，漠視他人性自主決定權及身體控制權，所為可議。法官認黃對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年8月徒刑，可上訴。