桃園男打球結識未成年認當乾弟 露出本性威脅性交…遭判10年

桃園市吳姓男子以打籃球、出遊方式結識國小、國中的少年，以乾兄弟互稱，以收回手機、毆打、找黑道、等威脅少年與自己發生關係，還逼兩少年互相性交並旁觀；桃園地院依3個強制性交罪判他有期徒刑10年。可上訴。

檢警調查，30多歲吳男2009年至2016年陸續認識4名國小至國中少年，其中一名少年父親還是他前同事，他先與少年們相約打籃球、出遊，還借手機給他們使用，彼此「乾哥、乾弟」相稱。

據調查，少年們卸下心防後，吳男就漸漸露出本性，要求他們聽話，否則就威脅收回手機、毆打或「叫黑道處理」、「帶去海邊泡水」；他2016年邀請其中2少年去宜蘭湯屋，趁一人離開如廁時，要求另一人（案發時16歲）替他口交，遭拒後便出言恐嚇，因而得逞。

吳男同年夏天又邀17歲前同事兒子跟另名14歲少年，到自家租屋處玩，期間竟要求兩人相互口交、肛交，兩人不堪恐嚇因而照辦，吳看了之後自己也加入，用同樣方式性侵兩人得逞。

全案近年曝光，檢方認為他涉及5人、8起性侵案。吳到案後坦承認識眾少年，但否認有性侵，辯稱會威脅是因為打球有爭執，提告少年都是球友，自己會約他們練球，有時較兇，並質疑少年如果害怕，「為什麼他們長大還願意跟我出遊、打球、見面？這不合理。」

但受害少年也提出吳男傳訊紀錄，包括他曾恐嚇「再讓我講一次你就死定」、「定位再讓我說我就打人」、「這種天氣泡海水應該很爽吧」；法官認為，面對相似事件美人應對方法不同，不須是「典型受害者」，也非每人均能有充足支持系統可以傾訴，比對說詞後認定他其中3案罪證明確。