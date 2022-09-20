「台中房思琪案」出現第四位受害者 沒過追訴期併案法辦

台中市教育局調查外界所謂「狼師案」針對涉嫌教師曾帶過的學生及同事等發出2053份普查問卷，回收近600份問卷，其中發現第四名曾受害學生，且發生時間會可能未超過法律追訴期。教育局長楊振昇說，已由學校併案處理，移送檢方。

教育局指出，涉案教師被指控性侵，當時服務的學校發出2053份問卷，目前回收600百多封，其中一封檢舉10幾年前發生類似案件，由學校併案查下去，並移送檢方偵辦。

教育局長楊振昇今早受訪說，教局重點是找出潛在受害者，這份指控疑遭同名教師性侵，是黃師渉嫌第4件檢舉案。第一件是A生今年4月向教局檢舉，人本基金會又提出第二案及第三案受害人，學校發出問卷後發現出第四案。

楊振昇說，第四案涉案時間是否未超過追訴期，須由檢方認定，此案一併移送法辦。

教育局長楊振昇表示，這個部分是在教育局普發問卷之後，其中一位在回信裡面自己談到，這個部分目前由學校併案處理當中，教育局也表示關心，同時，教育局也把相關資料移送地檢署偵辦。到底追訴期如何，這個部分交由司法審判。

楊振昇說，教育局除了行政裁罰外，也交由司法偵辦，這個方向是完全正確，因教育局希望如果還有疑似的受害者，都要究辦到底。