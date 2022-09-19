合謀騙昔女同學吃安眠藥性侵 情侶各判刑7年

基隆市謝姓女子和林姓男友合謀，誘使昔日高職女同學吞服安眠藥昏睡時，林男在被害女子胯下褲子弄破一個洞，再以手指性侵。基隆地方法院審結，認定謝女和林男合謀，設局性侵，依以藥劑強制性交罪各處有期徒刑7年。全案可上訴。

判決指出，林男、謝女和被害女子曾是同所高職同年級學生，兩名女子同班，林男讀隔壁班。畢業後數年，林男和謝女交往為男女朋友。謝女約被害女子2020年7月24日上午見面，林男不久也到場。

謝女因睡眠障礙，在身心精神科診所看診取得安眠藥。3人會合後，上午10點左右進入超商，謝女拿出事先放進2顆安眠藥的維他命C含錠包裝盒，謝先和林男各吃1顆維他命C含錠，取信被害女子，再取出安眠藥給她。

3人步出超商後，被害女子覺得錠劑難吃，途中偷偷吐掉。抵達林男住處後，謝女提議到房間雙人床上玩牌。她見安眠藥未生效，中午又將維他命包裝盒內的另1顆安眠藥交給被害女子，哄騙喝水吞服。

被害女子吞下後不久，因藥效發作昏睡在床上，林男趁機在她胯下的褲子弄破一個洞。被害女子後來恢復一點意識，但身體無法動彈。她知道衣褲都還穿著，但感覺有東西插入她的陰道，左右移動，之後感覺有稠稠的東西放到嘴巴，並聽到謝女說「你不要太過分」，

被害女子當天下午2點50分左右才能起身，隨即到廁所漱口，並傳訊給兩名女姓友人求助。她因不知如何藉故離開，又隨林男和謝女到火鍋店用餐。被害女子的2名友人下午4點40多分到火鍋店，帶她一起離開，當晚驗傷及報案。

檢警查出，被害女子外陰部棉棒、陰道深部棉棒，檢出男性Y染色體DNA-STR型別與林男型別相符，認定林男自外褲褲襠破洞處以手指侵入外陰部及陰道深部，依妨害性自主罪嫌起訴林男和謝女。

基隆地院查出，謝女哄騙被害女子服用安眠藥後，大膽將她帶往林男住處，藥效發作後又直接讓她躺在床上休息，未再與林男討論，足認事先已有謀議。見林男把手指進入被害女子嘴巴，才說「你不要太過分」，明顯有意容任林男性侵陷入昏睡的被害女子。