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妻子宮發炎醫叮囑3個月內勿愛愛 丈夫兩度沒忍住慘了

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

一名妻子因子宮頸發炎等問題，被醫師囑咐3個月內不能發生性行為，但丈夫卻沒忍住，在家中兩度性侵妻子，妻子憤怒報警並驗傷提告，新北地檢署今以強制性交罪起訴。

檢方調查，妻子去年5月因子宮頸糜爛、陰道感染等問題，前往醫院接受治療，醫師特別囑咐3個月內切勿發生性關係，但半個多月後，丈夫在家沒忍住，不顧妻子抵抗強脫她衣物，以手指性侵得逞。數日後丈夫又趁凌晨強脫妻子衣物，在對她性侵得逞，讓妻子忍無可忍，選擇報警並驗傷。

檢方發現，妻子第一次被性侵後，曾撥打113家暴專線，又在第二次性侵當天在社工陪同下，前往醫院驗傷並報警，加上兩人女兒曾在案發時聽聞妻子要丈夫不要靠近，並強力抵抗，認定丈夫涉嫌性侵妻子，依兩個強制性交罪起訴，兩人也在今年3月經法院調解後離婚

一名妻子因子宮發炎，被醫師囑咐3月內不得發生性關係，丈夫卻沒忍住兩度硬上，被檢方起訴強制性交罪。示意圖／ingimage
一名妻子因子宮發炎，被醫師囑咐3月內不得發生性關係，丈夫卻沒忍住兩度硬上，被檢方起訴強制性交罪。示意圖／ingimage

性侵 丈夫 子宮 離婚

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