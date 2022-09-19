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妻子宮發炎醫叮囑3個月內勿愛愛 丈夫兩度沒忍住慘了
一名妻子因子宮頸發炎等問題，被醫師囑咐3個月內不能發生性行為，但丈夫卻沒忍住，在家中兩度性侵妻子，妻子憤怒報警並驗傷提告，新北地檢署今以強制性交罪起訴。
檢方調查，妻子去年5月因子宮頸糜爛、陰道感染等問題，前往醫院接受治療，醫師特別囑咐3個月內切勿發生性關係，但半個多月後，丈夫在家沒忍住，不顧妻子抵抗強脫她衣物，以手指性侵得逞。數日後丈夫又趁凌晨強脫妻子衣物，在對她性侵得逞，讓妻子忍無可忍，選擇報警並驗傷。
檢方發現，妻子第一次被性侵後，曾撥打113家暴專線，又在第二次性侵當天在社工陪同下，前往醫院驗傷並報警，加上兩人女兒曾在案發時聽聞妻子要丈夫不要靠近，並強力抵抗，認定丈夫涉嫌性侵妻子，依兩個強制性交罪起訴，兩人也在今年3月經法院調解後離婚。
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