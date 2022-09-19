性侵同居人17歲女兒 男子判7年6月定讞

中央社／ 台北19日電

范姓男子109年間發現同居人17歲女兒抽菸，竟以向少女母親揭露要脅，性侵少女得逞。最高法院今天依妨害性自主罪判處范男7年6月徒刑。全案定讞。

判決指出，范男於民國109年間與女友及女友的17歲女兒同住，少女當時就讀高中且有輕度智能障礙。同年9月間，范男無意間發現少女有抽菸行為，竟以不向被害人母親揭露抽菸的事為條件，脅迫少女與他發生性行為，且每次給付300元。

判決表示，范男得逞一次後食髓知味，不久後趁同居人不在家時，再度要求少女與他性交，少女立刻逃離家中，等到警方於109年11月協尋少女到案時，少女才把范男惡行告訴母親。

范男在偵審時否認犯罪，辯稱自己沒有與少女發生性行為，300元是少女跟他借的錢，少女誣陷他。不過，法官審酌范男與被害少女LINE對話內容、醫院診斷證明等，認定范男犯行明確。

台灣高等法院認為，范男以脅迫方式強制性交，影響被害少女健全發展，且犯後未知所悔改，一昧否認犯行，依兒童及少年性剝削防制條例以脅迫之方法，使少年為有對價之性交行為等罪，處有期徒刑7年6月。最高法院今天駁回上訴定讞。

抽菸 性行為

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