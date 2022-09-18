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高雄美容SPA低價吸客 工程師下班「鬆一下」被捕
高雄市建國一路一家SPA按摩會館，在網路社群及Line群組以清涼小姐照攬客，由於價格低廉，在老司機群組討論熱烈。苓雅警分局接獲檢舉，暗中探訪搜索，日前一舉查獲4對性交易的男女，將年僅25歲的郭姓負責人、蔡姓幹部等人帶回派出所，依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。
苓雅警分局表示，這間暗藏春色的會館，以SPA、按摩等服務掩人耳目，利用穿著清涼的女郎照片，在網路招攬客人，全套性交易為1800元，業者再與女服務生拆帳，由於價格低廉，經老司機口耳相傳，在相關網路群組討論熱烈。
苓雅分局福德二路派出所接獲情資，日前派員探訪蒐證，由於網路攬客資料眾多，蒐集相關證據後，16日下午5時許，持搜索票衝入店內，當時一樓大廳的招待人員，見員警闖入臨檢，只能乖乖配合。
警方在會館查獲4對男客及小姐（阮女39歲、范女36歲、陳女36歲、蔡女38歲），其中還有一名石姓資訊工程師，背著電腦包，剛下班就直衝會館「鬆一下」，但才剛完事就遇到警方臨檢被逮。
警方在現場逮到掛名負責人的郭姓男子及蔡姓幹部，現場查獲潤滑液、保險套、營業現金及日報表等證物。4名女服務生與4名男客依社會秩序維護法裁處罰鍰，另郭男、蔡男等2人，則依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。
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