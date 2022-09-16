住院病友竟強吻摸胸 女子求救遭恫嚇「敢講就拖去男廁」

1名女子在住院期間遭羅姓男病友多次強吻、摸奶與下體，欲向護理師求救還被對方恫嚇「敢講就拖去男廁幹」，事後在社工鼓勵下提出告訴。新竹地院審理認為羅男毫無悔意未致歉，且造成女子身心嚴重受創，依羅男犯強制猥褻罪處1年10月有期徒刑。

事發在2020年2月初，化名「小玲」的女子在新竹縣某醫院住院，當天她和3名病友一起在公共區域教室內打撲克牌，其中2名病友離開後，羅姓男病友旋即拉下口罩，強吻小玲，還隔著衣服與內褲摸她的胸部與下體。小玲意圖掙脫，仍被羅男用身體壓制，時間長達2、3分鐘。

羅姓男子挨告後坦承當天有親吻小玲，摸她的胸部與下體，但強調沒有強制猥褻犯意，聲稱小玲心甘情願，過程也沒有反抗，還稱小玲在親完後誇讚他「舌頭很厲害」，過幾天還主動留電話、親切打招呼，沒想到隔了1年多被告，莫名其妙。

小玲回憶，事發當天曾有病友看到跑去跟護理師說，卻被羅男威嚇敢說就要拖去男廁幹；護理師來了之後表示若彼此身體有接觸，就要將彼此的手腳都綁起來管束，自己聽了害怕才不敢說，直到1年後因為接觸社工後提及不堪回憶，社工建議她可以提告。

醫院護理師作證表示，小玲當時在被猥褻後幾天，有吐露被羅男碰觸很不舒服，因為自己沒有當場發現，但有盡量不讓雙方靠太近，並跟醫師反應後安排小玲出院，相關情形都有護理紀錄。

法官審視相關護理紀錄確認小玲確實曾向護理師提及被羅男摸，看到羅就想打他等云云，可見小玲相關言詞與情緒反應足見當時遭到羅男親吻、撫摸並非出於自願；且羅男在警詢時曾稱摸小玲下體時，女生腳夾緊緊，代表小玲確實有掙扎、抗拒行為。

法官也認為，小玲雖遲了1年才提告，但實際內容並未對羅男有不利指述，若要故意誣陷，大可加油添醋，且羅男也說自己跟小玲沒仇恨糾紛，更可認小玲指控堪以採信。