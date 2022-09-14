男偷Youbike街頭襲胸臀6女受害 警3小時逮人送辦

34歲熊姓男子昨天騎偷來的YouBike，隨機在街頭徒手襲擊被害女子臀、胸部後逃逸，北市警方獲報在案發後3小時內逮捕犯嫌，發現6人受害，警詢後依性騷擾防治法等罪嫌送辦。

台北市警察局松山分局松山派出所副所長徐志成今天表示，13日中午陸續獲報，有被害女子遭騎腳踏車的男子性騷擾，立即派員前往現場查看，並調閱監視器畫面後，掌握犯嫌特徵，同步通報線上警力加強攔檢、盤查。

警方在下午3時30分在延壽街附近逮捕犯嫌熊姓男子到案，並查出，熊男無業且居無定所，當天中午發現有民眾歸還YouBike時未把車輛停好，偷走自行車後往光復北路附近巷口逃逸。

警方說，熊姓男子騎單車行經光復北路、八德路4段、東寧路至市民大道，沿途竟以徒手襲擊走在街頭的被害女子臀、胸，共6名女子受害。

警方循線逮捕熊姓男子後，依違反性騷擾防治法及竊盜罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。清查發現，熊男曾在8日至13日，在北市街頭涉及多起性騷擾案，犯罪態樣都是為騎腳踏車隨機觸摸被害人。

松山分局呼籲，如遇人身危害，務必立即報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，應勇於舉發可打110報案。