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1小時狂打20通電話跟蹤騷擾女隊長 清潔隊員工作丟了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市政府環保局王姓清潔隊員擅自更換工作，帶頭要求同事不理會女隊長的命令，甚至一小時打20多通電話騷擾、不發一語跟蹤女隊長，並向同事揚言「她針對我就死了，我會跟我朋友去跟她打招呼」。環保局事後發函解雇王，他不滿提確認僱傭關係存在訴訟，台北地方法院判他敗訴，可上訴。

王2007年受雇於台北市環保局，擔任溝渠清潔隊隊員，每月薪資4萬餘元；他主張自己沒有不服從指揮、言語恐嚇或煽動同仁抗命，環保局卻在去年2月22日發函解雇他，認為終止契約不合法，請求法院判准雙方僱傭關係存在，並於復職日前每月給付薪資、提撥勞工退休金。

環保局指出，王多次言語恐嚇，並不服從指揮，煽動同仁不理會命令，影響團隊工作紀律和同仁工作士氣，且他騷擾主管，造成女隊長和家人恐慌，情節重大。

再者，王2010年曾動手毆打分隊長，和環保局達成若再犯紀律言行不檢得解雇的約定，環保局認為解雇王符合勞基法規定，也不違反最後手段性原則。

女隊長作證表示，她曾和王溝通駕駛公務車使用率過低、未實際處理清溝業務等問題，王心生不滿向同事表示會每天早上打電話給她，果真王某一天早上5點半打電話來，假日也1小時內打20多通電話，甚至叫要她開車小心，並叫同事去查她家地址稱要跟蹤她。

女隊長說，同事多次提醒她要小心，而王某次趁她從辦公室出來時，不斷跟著她，連她去上廁所，王也在外面等，讓她感到很害怕。另清潔隊同仁錄音顯示，王曾說「若要這樣老子每天透早就打電話給她」、「沒洪X欸隊長就麥走嘛」、「我也不用給她動手」、「外面開車都要給老子卡注意」、「她針對我就死了，我會跟我朋友去跟她打招呼」。

法院認為王的行為已足以暗示要對女隊長不利，實際上他也多次打電話騷擾女隊長，甚至詢問同事有關於女隊長車子的位置，並不發一語跟隨女隊長，符合勞基法終止契約的事由。

另王因請領清潔獎金資格爭議，經女隊長調整職務為交通指揮，但他時隔2天就未出勤，還擅自更換工作為交換公文，並要求同仁不理會女隊長命令、上班時間離開工作場所、未正常打卡、防疫期間拒絕量體溫等，也符合違反勞動契約或工作規則的事由，判王敗訴。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

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