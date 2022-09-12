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台中房思琪案 黃姓教師解聘最快本週生效

中央社／ 台中12日電

台中市黃姓教師25年前涉性侵女學生，中市性平會日前決議予以解聘、永不錄用、沒有退休金。台中市教育局今天表示，學校將召開性平會，最快本週會回覆結果，解聘將生效。

黃師遭控25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生（A女），人本教育基金會目前接獲3名受害者陳情，此案被稱為「台中房思琪」案。台中市性別平等委員會決議予以黃師嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金。台中市議會今天召開定期會，台中房思琪案再成為藍、綠議員攻防焦點。

台中市教育局長楊振昇今天表示，性平案件不需經過學校教評會，主管機關即能對當事人解聘，但因黃男身分為教師，仍會讓學校的性平會確認市府性平會的決議，以及性平案件是否屬實，最快本週將會回文給教育局，屆時解聘的審議結果將生效。後續黃師仍有陳述機會。

民進黨籍台中市議員周永鴻表示，黃師透過文字稿發聲，對於教育局的調查過程有意見，此案4月受害者提出檢舉，市府處理態度拖拉，黃師迄今仍未解聘，期間還有人洩密，讓受害學生曝光，市府處理過程荒腔走板。

民進黨籍市議員林德宇指出，教育局長失職、新聞局長引用錯誤訊息，法制局長在臉書發文企圖引導為政治攻防，市長盧秀燕對3名局長是否有懲處或內部檢討。

國民黨籍市議員黃健豪則指出，他的學長恰好為此案的證人之一，他也反映黃師瘋狂打電話，雖肯定教育局對此案的處理，但為何當事人有被害者的電話，是否有人洩密，市府應調查釐清。

國民黨籍市議員劉士州表示，市府花4個月解聘當事人，但台南及高雄也發生類似案件，處理都超過1年，為何綠營不質疑，這不是政治操作，什麼才是政治操作。

盧秀燕回應，教育局、法制局盡心盡力調查25年前發生的案件，有提醒市府同仁，擔任公務人員沒有個人發言空間，一定要謹言慎行。新聞局長鄭照新也對未引用正確法條，就批評團體，表達歉意。

教育局 台中市 議員

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