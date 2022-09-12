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遭指25年前性侵學生 黃姓教師打破沉默喊冤：中巿府行政調查不嚴謹

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

「台中狼師案」延燒轟轟烈烈，引起台中政界、教界震撼，但就已為能隨2日的審議結果落幕時，被指控為「狼師」的黃姓教師也打破過往沉默，今早發出聲明自清，並痛批調查過程選舉氣氛助長，已難還他清白，甚至不嚴謹的「行政調查」就可以將過去的人生「歸零」，呼籲民眾站出來說「不」，端正這般選舉歪風。

台中黃姓教師遭過往學生「A小姐」指控，曾於25年前性侵，並於4月向教育局申訴，8月與人本基金會開記者會，揭露黃師性侵害一事，也痛批市府處理消極，期間甚至有調查過程疑有洩密等情事，直至2日經性平會審議，決定將黃師解聘、永不錄用，而黃已提出的退休申請也遭退回，無法請領退休金。

黃師提到，調查期間，他配合市府調查、留職停薪暫緩退休，超過3個月後、到8月16日終經性平會調查委員約談，這時他始知申請調查人為20多年前他任教國中班A女，其後調查委員要求他嚴守性平調查保密原則，及為避免無端再遭指「騷擾證人」，他幾乎斷絕與外界所有聯繫，選擇沉默。

但A女未及調查程序完成，8月17日就經由人本基金會召開記者會，之後藉由政治力介入，透過媒體不斷放送毫無任何證據訊息、號召連署獵巫、形塑輿論風向，企圖影響調查結果。

黃師強調，調查期間，他提出A女與其證人指控多處不合理，且請求約談他的家人、同事、學生等人，性平會調查委員竟一概未予詳查，以「行政調查，其證據證明力要求，當不若刑事要求嚴格」即主觀認定有「單獨接送、課輔」。

更誇張的是，在未見「明確合理之證據法則」情形下，進一步直接被推論有「性騷擾、性侵害事實」，旋逕由教育局發布新聞，表示A女所有指控屬實，而後續的記者會在沒有證據情形下，又製造出了4位「受害者」，還牽連與本案完全無關、他最後服務的學校師生。

黃師說，不論某些團體或民代「製造」5位、甚至50位「受害者」，他要請對方提出明確的證據，接受「司法調查」檢驗，如果經不起司法檢驗，他必將追究其「毀謗罪」刑事責任。

中市教育局表示，教育局主辦校園性別事件，有關行為人停聘乙節，均依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則、教師法及教育人員任用條例等法令規定及教育部2018年、2022年函釋辦理。台中市性平會9月2日已通過調查小組所提調查報告及懲處建議，予以行為人解聘重懲，且永不錄用、沒有退休金。

人本基金會質疑市府消極處理狼師案，台中市長盧秀燕日前強調「不會」，市府會伸張公平正義。記者趙容萱／攝影
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台中狼師案引發爭議，台中市教育局性平會2日決議，確認黃師涉及性侵，將解聘、永不錄用，該教師也無法請領退休金。圖／台中市新聞局提供
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教育局 性侵 記者會

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