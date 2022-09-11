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「極樂晚會」抓阿公手摸胸涉性騷、猥褻？ 律師曝關鍵

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園榮家中秋活動請女舞者表演，尺度頗大，影片流出引起熱議，但有少數網友質疑不妥；律師指出，舞者表演並未露點，通常實務上不涉及公然猥褻，而長輩手被抓去摸胸，若沒違反當事人意願、主觀人格沒受侵害，也應無性騷擾疑慮，但仍要依個案而定。

位在桃園市八德區、屬行政院退輔會管轄的桃園榮譽國民之家，7日晚間舉辦中秋月光晚會活動，請來穿著清涼的女舞者熱舞，期間不僅開腿、趴地抖臀，上身還靠向老伯伯，抓他手摸胸，影片曝光後桃榮也坦承不妥，表示日後舉辦活動將更加謹慎。轄區警方未接獲報案。

影片PO在臉書社團，留言區有網友質疑「如果我是伯伯，我會覺得我被侮辱了，我老了但不代表我就喜歡亂摸別人身體」，直言「這是一個尊重自己與別人的問題」。

前主任檢察官、律師蔡正傑指出，在公開場合做出色情行為，確實可能涉及刑法公然猥褻罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，只要是「足以興奮或滿足性慾的一切色情行為」，都可能觸法。

但蔡正傑也坦言，社會風氣不斷變化，實務上對於「猥褻」的定義也逐漸退縮，現通常是「露點」才可能觸法，單看流傳片段，榮民之家舞者沒露點，應無公然猥褻，但若違反長者意願摸胸，仍可能涉及強制猥褻。

蔡正傑說，至於平時常見的廟會表演鋼管舞等，如果有脫衣露點，也可能涉及公然猥褻，日前台南護理師在養老院色情直播，若涉及多人觀看也違法。

至於性騷擾部分，蔡正傑表示，要構成性騷擾，依法要包含損害他人人格尊嚴、或使人心生畏怖、感受敵意或冒犯的主觀感受，如果老爺爺主觀上沒有感受到被侵犯，應無問題，但不論性騷擾或公然猥褻，都須依個案情境而定。

桃園市社會局指出，桃榮之家是中央轄管，社會局並未介入關切或開罰。

桃園榮家中秋活動請女舞者表演，尺度驚人，引發網路熱議。記者朱冠諭／翻攝
桃園榮家中秋活動請女舞者表演，尺度驚人，引發網路熱議。記者朱冠諭／翻攝
少數網友質疑舞者抓長者的手摸胸不妥當。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」
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猥褻 桃園 性騷擾

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