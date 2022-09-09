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「你幹麼摸我」玉山排雲山莊襲胸疑雲 女隊友睡覺遭一旁男山友摸右胸

中央社／ 記者蕭博陽南投縣9日電

有網友指控住宿玉山排雲山莊時，一名女隊友睡覺遭一旁男山友襲胸，籲民眾小心。玉管處今天表示，山莊管理員當下未接獲投訴，未來鄰接床位若為異性，盡量調配為同性。

一名網友日前在臉書（Facebook）社團「登山借問站」發文指控，9月1日晚間入住玉山排雲山莊，一名睡306床的女隊友遭308床男子摸右胸，當時女隊友驚醒，並對這名男山友說：「你幹麼摸我」，男山友立刻收手、沒說什麼，男山友似乎繼續滑手機。

之後一名隊友凌晨叫醒女隊友，發現女隊友趴睡；當女隊友收拾睡袋時，這名男子才說：「剛剛找東西，不小心摸到妳」。發文網友表示，在排雲山莊下山路上，女隊友才說出此事，全隊都很生氣。

玉山國家公園管理處副處長林忠杉今天接受中央社記者訪問表示，經詢問排雲山莊工作人員，都表示未接獲相關投訴。因此無法在事件發生當下立即協助處理，為避免類似情形再發生，將請山莊管理員每天向山友宣導住宿禮儀。

林忠杉也說，同隊隊友將盡量安排同一房間，以利行程一致、減少干擾，如鄰接床位為異性，可盡量協調為同一性別或洽詢排雲山莊管理員協助調配，也呼籲山友若遇類似事件，立即通報，山莊管理員將協助，山友下山也可到警察單位備、報案，維護自身權益。

海拔高度3402公尺的排雲山莊，是攀登玉山群峰重要住宿中繼站，由玉山國家公園管理處管理，山友入住中籤率一向不高；網友指306床女隊友遭308床男子摸胸，林忠杉解釋說，排雲山莊床位是單、雙號分別排序，因此，306床旁邊就是308床，未隔著307床。

排雲山莊。圖／玉山國家公園提供
排雲山莊。圖／玉山國家公園提供

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