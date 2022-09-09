經紀公司誘少女應召 迫少女接受「試車」才接客

謝姓男子與蔡姓女友等人以經紀公司名義，在臉書刊登求職訊息，引誘少女及國中女生成為旗下應召女，謝並以「試車」後才能接客，迫使少女同意性交，並拍攝性愛影片。1名少女想脫離應召反遭挾持，逼還治裝費。2人除遭判刑8年、6年，高雄地方法院另判他們須賠1名少女170萬元。

判決指出，謝、蔡以暱稱「黃柔柔」帳戶，2020年1月在臉書「高雄求職兼差打工區」等社團刊登求職訊息，引誘2名國中女生及另2名少女等4人投入他們旗下，從事性交易。謝姓男子得知其中1名少女翹家，要求免費「試車」才能讓她加入旗下應召站，令少女就範，並下海當應召女賺皮肉錢。

謝、蔡自2020年1月至3月，媒介這4名少女與尋芳客性交易後，1名少女脫離謝的經紀公司，改另投另家經紀公司旗下，2020年3月間，謝姓男子設性交易圈套，騙少女到某汽車旅館，卻在少女一進房間，便與3名朋友挾持她，帶到高雄捷運青埔站附近，要求少女賠償治裝費，少女因沒錢可給，還遭謝等人剪掉頭髮，強迫少女簽立9萬多元的本票。