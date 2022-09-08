台中房思琪案調查尚未結束 盧秀燕籲受害者挺身而出
台中房思琪案，台中市黃姓教師25年前涉性侵女學生，中市性平會昨天維持解聘、永不錄用且無退休金的決議；台中市長盧秀燕今天表示，調查尚未結束，呼籲受害者挺身而出。
盧秀燕今天在和平區出席活動接受媒體聯訪時表示，全案調查尚未結束，此案因時間久遠，25年前的案子調查相對不容易，但台中市性平會包含調查小組鍥而不捨，不要說是20幾年前，即使是30、40年前，市府也照辦。
盧秀燕說，此案調查目前已有初步成果，並於昨天發布，但這25年當中可能還有潛在受害者，因此呼籲被害人挺身而出，讓真正犯罪的人不只受到行政最嚴厲處分，也要法辦、接受嚴厲法律制裁。
黃師遭控在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生並威脅不得分手或公開此事，否則將報復。女學生（A女）受害時間長達4年多，人本教育基金會目前接獲3名受害者陳情。此案被稱為「台中房思琪」案。
台中市性別平等委員會2日審議調查報告出爐，決議予以黃師嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金；昨天再次召開性平會給予當事人書面陳述機會，因黃師無新證據足以影響調查結果，確認維持原決議。
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