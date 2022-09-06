男子半夜尾隨性侵夜歸女子 北院裁定羈押
台北市蔡姓男子昨天凌晨在松山區騎乘Youbike尾隨夜歸女子，隨後性侵得逞。警方將蔡男拘提到案，今天移送台北地檢署。檢方訊後將蔡男聲請羈押，台北地方法院晚間裁定羈押。
警方調查，被害女子昨天凌晨在南京東路一帶遇到一名騎乘Youbike的男子問路，對方一路尾隨被害女子至事發處，進而強壓被害女子性侵得逞，犯案後便離開現場。
警方調閱監視器畫面查看，並根據被害女子所描述犯嫌特徵追查，透過Youbike租借系統鎖定約20歲的蔡姓男子涉嫌重大，經向台北地檢署聲請拘票後，昨天下午於內湖區將蔡男拘提到案。
警方將蔡男帶回派出所，蔡男拒絕夜間偵訊。警方今天下午將蔡男依涉妨害性自主罪移送北檢。檢察官複訊後，晚間將蔡男聲請羈押，北院晚間10時許裁定羈押。
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