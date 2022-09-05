台中房思琪案 受害父親盼盧秀燕暫停競選下令普查

台中房思琪案，受害者父親今天發聲，他提到女兒考上教師後，不敢報考回台中任教，全是因曾遭受威脅；呼籲市長盧秀燕暫停競選腳步，普查找出隱藏受害者。市府表示，已普發調查並做出嚴懲。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。台中市性平會也予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用，沒有退休金。

A女爸爸今天再透過人本教育基金會發聲，他感謝人本基金會鍥而不捨追蹤、監督市府，以及媒體的報導，至少已有另2名被害者鼓起勇氣走出來，揭發黃師惡行，他也請台中市長盧秀燕能暫時停下競選腳步，傾聽心聲。

他說，由於女兒國中時期的同學仗義相挺，幾名同學在重要媒體投書，讓各界更了解性侵案件的真實性，不至於被曲解、扭曲為校園師生愛戀，讓他們能鼓足勇氣面對未來險阻挑戰。

雖在20幾年後才得知這件事，但A女爸爸說，獲知真相時心痛的感覺，將化為最大的助力，與女兒並肩對抗狼師，往後的日子不用再擔憂受怕。女兒考上教師後，不敢報考回台中任教，全是因為曾遭受威脅，感謝女兒在歷經困頓苦難後，仍能磨練出堅強勇氣，揭發黃師惡行。

最後，他呼籲台中市教育局依據教師法規定，立刻停聘黃師，希望盧秀燕下令徹查，普查曾受教於黃師的學生，找出隱藏受害者，而非虛應故事，把調查責任推託司法。受害者父親最後呼籲，曾受黃師傷害的學生，勇敢站出來揭發惡行，社會公義及人本基金會將會是堅強後盾。

對此，台中市政府表示，已針對黃師待過的學校普發調查信件，也已主動告發，移送法辦，行政、司法雙軌併進調查中，此案調查4個月時間即做出嚴懲，「解聘該師，永不錄用，沒有退休金」，感謝當事人勇於揭露真相；而針對A女父親呼籲盧秀燕暫停競選腳步，則沒有回應。