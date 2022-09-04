泰女應徵來台當咖啡廳服務生被迫賣淫？ 法官查出實情

周姓男子被控脅迫2名來台泰國女子賣淫，女子證稱應徵咖啡廳服務生，沒想到竟要從事性交易。基隆地院審結，以泰女未提出工作簽證、不諳中文，加上應徵時傳送穿胸罩自拍照給雇主，來台後又可自由使用手機，未採信證詞，改以容留女子媒介性交罪，判周男8月徒刑。全案可上訴。

判決指出，周男與在LINE暱稱「MELI」的身分不詳人士合作，負責接引外籍女子來台從事性交易。2名泰國女子在網路看見徵人訊息，與「MELI」聯繫後，2019年5月24日搭機來台，由周到桃園機場載2女到基隆租用的套房，依指示與男客從事性交易，每次40分鐘，收費3200元。

2名女子疑不想再留在台灣工作，同年6月間以手機聯繫泰國駐台辦事處求救。警方接獲泰辦人員報案，逮捕周男並救出2女。檢方偵訊後，依意圖營利，以強暴、恐嚇等違反意願方法，使女子與他人性交罪嫌起訴。這項罪行若成立，處7年以上有期徒刑。

周男承認接送泰女來台從事性交易，但否認採取強暴手段。周並提出「MELI」與泰女通訊內容佐證，對話顯示有提及性交易服務、女子並傳送僅穿著胸罩自拍照。周稱，如果是應徵咖啡廳服務員，何必提供穿胸罩照片？

泰女在檢方偵查時說，來台應徵咖啡廳服務人員，月薪3萬元，其餘未與對方詳談。法院指出，一般人到赴國外合法從事正當工作，對時間、內容、年限、調薪等細節，必當詢問清楚，但被害人卻未與雇主詳談即貿然來台。

台灣一般正當咖啡廳以月薪3萬元招募服務生，不需聘僱外國人，況且還需勞工主管機關許可始可招聘。2名女子未能提出工作簽證，完全不諳中文又要應徵得招呼顧客的咖啡廳服務生，證詞不可盡信。

2女另稱遭周男威脅，周還打她們的頭、捏她們手、腳、肩膀，很痛。法官檢視巻宗未見有傷口、瘀血事證，女子稱被施暴但未求救，還玩手機、睡覺，直到隔日下午員警來救人也違背常情。