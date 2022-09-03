小姐「不接S」仍框出場硬上 醫師性侵賠120萬獲緩刑

陳姓醫師趁酒店小姐喝醉朝她硬上，犯後賠120萬元雙方和解獲緩刑。示意圖／ingimage 台中陳姓醫師上酒店叫小姐問她有無從事性交易，對方明確告知「不接S」但陳仍要框她出場，還趁她酒醉在汽旅廁所嘔吐時脫褲硬上，小姐遇害向經紀人痛哭才曝光；台中地院考量，陳犯後給付小姐120萬元獲和解，認情堪憫恕減刑後依乘機性交罪判他2年，並宣告緩刑5年，可上訴。

檢警調查，陳男去年1月22日晚上到酒店消費，點小姐到包廂替他服務時問對方有無從事性交易，小姐明確回覆說「不接S」，但陳仍向酒店主管表示要框她出場，小姐一時擔心再度說自己沒有做性交易，但陳表示只有出場吃飯而已。

未料陳一路帶她到附近汽車旅館，小姐因酒醉到廁所嘔吐，陳就認為有機可趁脫她衣褲硬上得逞，後來小姐醒來時發現自己人已經在車上才發覺遭性侵，要求陳送她回家後自己坐在樓下哭泣被朋友發現她才說出實情並報警。

陳男到案時均坦承不諱，與小姐指證大致相符，並有2人對話紀錄，酒店監視器及驗傷報告佐證；法院審酌，陳男雖利用小姐酒醉無法抗拒時性侵，但犯後已經給付對方120萬元獲和解，認為他犯罪情狀顯可憫恕，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院也考量，陳男到酒店消費帶小姐出場，卻趁她酒醉時性侵，侵犯女子性自主法益，且陳過去曾酒駕經檢方緩起訴，又犯肇逃再經檢方緩起訴，這次性侵犯後坦承、已和解，目前擔任醫師等，依乘機性交罪判他2年，並宣告緩刑5年。

法院也指出，考量陳男為專科醫師，具有專門知識技術，為使其善盡社會責任，命他向公益團體提供240小時勞務，應接受法治教育5場，緩刑期間交付保護管束，使其記起教訓，培養正確法治觀念。