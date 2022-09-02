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台中狼師遭解聘 涉性侵猥褻檢方分「他」字案調查中
台中市明星國中前黃姓校長狼師案延燒多日，台中市教育局性平會今決議懲處建議，就黃25年前性侵學生案予以解聘、永不錄用，黃也無法請領退休金；另教育局8月底已經對黃師性侵部分告發，台中地檢署受理後，目前列「他」字案調查中，後續有無逾追訴期、涉嫌部分仍待釐清。
台中地檢署表示，全案經台中市教育局8月底提出告發，並指派婦幼組偵辦，目前已經正式分案列「他」字案調查中，由於案發時間距今20多年，年代久遠，將同時釐清追訴期、黃男涉案程度等，後續再視證據決定是否轉「偵」字案偵辦。
檢方說，刑事案件經告發、自首或被害人提起告訴均依法受理，黃姓教師案經立案偵辦後，後續程序面如追訴期問題，以及實質面涉案部分都會同步由檢察官偵查，也不排除近期內傳訊黃男、被害人。
台中市教育局指出，針對曾任國中校長的黃師涉及25年前的性侵、猥褻案，教育局4月下旬接獲A女檢舉後，5月5日開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師退休申請。
6月13日、6月28日、7月13日、8月16日及8月29調查小組至少5次約談相關人員，今天下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。
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