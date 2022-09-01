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台中狼師案延燒 議員參選人狀告台中教育局洩密
台中市日前傳出狼師事件，某明星國中黃姓校長被控長期性侵、猥褻，1名畢業多年女子出面控訴20年前遇害整起事件才曝光，台中市府挨轟包庇；台中市議員參選人林義偉指控，調查期間黃姓校長私下致電被害人，質疑教育局洩漏被害人電話，今赴台中地檢署告發台中教育局洩密罪嫌。
林義偉表示，台中市近期發生狼師事件，其中令人氣憤的是台中市政府為何在4月就能接收到檢舉，直到8月陳情人受不了市府怠惰拖延，才到人本基金會投訴讓整件事讓社會大眾了解其嚴重性。
林指出，從新聞報導中，可看到被害人陳述自己4月舉發黃姓校長時，期間應該是調查中，她卻接到黃姓校長電話，表示希望可以私下和解、私了，他質疑為何教育局調查期間，黃姓校長可以知道陳情人的聯絡方式，認為其中一定是教育局人員洩漏資料給黃。
林義偉並請教台中市長盧秀燕「這樣子的情形您知道嗎？」「您認識這位黃姓校長嗎？」「還是您有刻意包庇他們呢？」在整件事漸漸水落石出下，也希望揪出整起事件的違法人員，因此今天赴台中地檢署告發台中教育局洩密。
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