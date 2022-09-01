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古箏教師涉猥褻女學生 一審判刑3年4月

中央社／ 台北1日電

一名女子就讀國中時遭張姓古箏教師猥褻後選擇和解，6年後得知張男並未依約賠償，翌日出面提告。一審士院認為，張男犯行明確，依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年4月。

士林地方法院判決書指出，張姓男子在自宅教授古箏，於民國104年間指導一名女國中生，佯稱要調整姿勢卻將手伸進女學生衣服內猥褻。

被害女子的父母轉轉得知後向張男興師問罪，在與女兒討論後決定與張男簽訂和解書，約定張男共應賠償新台幣9萬6000元，分24期償還，但張男僅賠償2萬8000元後即未再賠償。

去年12月間，已成年的被害女子與父母聊到立委遭男友毆打的新聞，順口詢問母親張男和解金是否給付完畢，才得知張男沒有完全賠償，翌日即提告，案經士林地方檢察署起訴。

張姓男子否認犯行，辯護律師則指女子事發後6年才提告，只是因為張男沒有依約賠償，張男錯在違約，但這屬於民事糾紛，張男現在也願意付清尾款；辯護律師還辯稱，女子指述前後不一，張男是因為遭女子父親恐嚇才簽下和解書，全案證據不足。

承審合議庭調查全案事證，認為被害女子指述可採，且女子父母當年考量女兒年幼，為免造成二次傷害才選擇和解，也沒有證據顯示張男遭到女子父母恐嚇、威脅。

判決書指出，女子父母當年選擇和解並未立即提告，並不違背常情，且張男未遵期賠償，頂多只是提升女子提告動機，無從單憑女子未立即提告而作對張男有利的認定。

合議庭審酌，張男為人師表卻猥褻女學生，始終否認犯行，且未向女子道歉，日前判處有期徒刑3年4月，可上訴。

猥褻

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