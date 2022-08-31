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台中資優班師性侵案 盧秀燕：調查快要有結果了

中央社／ 台中31日電

台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，台中市政府「性別平等教育委員會」調查至今4個月未有結果，外界質疑調查拖延，台中市長盧秀燕表示，「快要有結果了」。圖／台中市新聞局提供
台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，台中市政府「性別平等教育委員會」調查至今4個月未有結果，外界質疑調查拖延，台中市長盧秀燕表示，「快要有結果了」。圖／台中市新聞局提供

台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，台中市政府「性別平等教育委員會」調查至今4個月未有結果，外界質疑調查拖延，台中市長盧秀燕今天表示，「快要有結果了」。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者，此案也被稱為台中房思琪案。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，質疑市府處理態度不積極。新聞局長鄭照新還在臉書發文，批評為受害者發聲的人本教育基金會，根本是與受害者站在對立面。但是事後，鄭照新刪文並向人本教育基金會道歉。

人本教育基金會日前也質疑台中市教育局未依法將黃師停聘，也未擴大調查黃師待過的所有學校；更違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。

對此，盧秀燕今天出席111年台中市績優教育志工暨績優交通導護志工表揚活動，她接受媒體訪問時不斷強調，「快要有結果了」。盧秀燕說，這件案子雖是25年前的事，但市府高度重視，25年前的時間太久遠，調查需要一段時間，市府鍥而不捨會多管齊下、高度查辦，包括召開性平調查委員會，也提供檢舉專線。

盧秀燕指出，市府也發文給黃師曾任教的學校，調查除當事人外是否還有其他受害者或是涉案人等，不只是行政機關調查，也提告函送法辦，讓調查結果附上刑責，相關會議有決議，會公開透明對外說明。

盧秀燕

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