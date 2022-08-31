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少女為錢與二名78歲翁嘿咻 慘染菜花治療逾半年未好

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名顏姓男子前年初在街頭隨機搭訕，得知15歲少女「小小（化名）」缺錢，竟說「我帶妳去有錢賺的地方」，媒合她與年近8旬的王姓、童姓老翁性交易，還以500元價格先「試車」，害少女事後感染菜花性病；桃園地檢署偵辦此案，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴王、童2人，顏男則因未到案另行通緝。

據了解，顏男是前年1、2月某日凌晨在桃園火車站遇到「小小」，當時「小小」身穿學校制服，五官稚氣未脫，但他仍以金錢利誘，約對方放學後見面，稱「我帶妳去有錢賺的地方」，就將人載到火車站附近公園男廁「試車」。

另外，顏男還把「小小」介紹給78歲的王姓和童姓老翁，王、童2人也在前年1月至4月間多次聯繫「小小」，分別以2000元至3000元不等價格，各自完成3次和4次性交易，全案直至學校老師發現「小小」感染菜花才曝光。

案發後，王翁否認性交易，童翁則稱自己只有用500、600元代價與「小小」接吻和摸胸部，但檢警調查「小小」不僅有疑似性侵的外傷，通聯記錄也顯示王、童2人分別打過121通和28通電話給她，且2人都有性病就醫紀錄，因此未採信說法。

由於「小小」有輕度身心障礙，家屬指控王翁等人利用其心智不成熟犯案，屬乘機性交罪嫌，但檢方調查「小小」對於男女肢體接觸意義，也明確表達與王、童2人性交易的意願，認定王、翁2人犯行僅違反兒童及少年性剝削防制條例。

桃園一名15歲少女為錢賣靈肉，結果染上菜花，治療逾半年未好（示意圖）。本報資料照片
桃園一名15歲少女為錢賣靈肉，結果染上菜花，治療逾半年未好（示意圖）。本報資料照片

性交易 桃園 菜花

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