台中房思琪案 蔡其昌籲成立專案小組普查

台中市現職黃姓國中校長、25年前擔任明星國中資優班教師時，被昔日女學生A小姐指控性侵，台中市性平委員會已受理被害人申訴調查中。民進黨台中市長參選人蔡其昌今在臉書表示，市府應該要亡羊補牢，立即調查真相，並成立「專案跨校調查單位」擴大調查。

教育局指出，透過普查、司法、行政及狼師檢舉專線「四箭齊發」追究到底；教育局8月26日已宣布全面普查，黃男於行為發生時的學校，今天已就黃男擔任導師的班級為對象寄發調查信，且會持續寄發；黃男其餘職務所待過的學校，也正整理名單及通訊資料中，近日內陸續進行問券調查，找出潛在受害者，申張正義。

A小姐從事教育工作，她4月向台中市性平會舉發，她25年前就讀台中市某國中資優班，遭黃姓導師性侵，受害時間長達4年，懷疑有其他學生受害。A小姐8月也與人本基金會召開記者會，揭露此案，後續有2人分別向人本、台中市性平會提出申訴。

蔡其昌今在臉書指出，市府應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓受害者感覺到有被漠視的感受，甚至讓外界質疑有刻意隱瞞狀況，市府應該成立「專案跨校調查單位」擴大調查，將這位校長過去接觸過的學生，全面性調查受害人數，目前看來影響範圍很大，市府應該主動並積極面對問題，不能再迴避。

蔡其昌說，市府從4月受理至8月底，都還未成立專案調查小組進行普查，卻直接將案件移送檢調的動作，讓受害者感到很難受。他想，市府的所有動作，都應該與受害者細心溝通討論、謹慎處理，才能避免造成受害者二次傷害，要把受害者的心情和要求放在最前面的位置。

蔡其昌提到，若擴大調查後，對於勇敢出來的受害者，市府應給予充分的專業輔導與心理諮商，一起協助受害者面對心中的傷口。過去台南市也有相關的案例及處理方式，市府應該可以參考，並有更積極主動的作為，並與相關團體細心溝通討論，才是最好的方法。

蔡其昌強調，他已經致電教育部，務必督促市府相關單位，儘速協助該事件的調查，莫讓受害者因市府的不作為而感到害怕與恐懼。

教育局長楊振昇再次重申調查行動不但積極，且比人本基金會要求的更嚴密，絕不放縱任何一件校園性侵案。此案4月中下旬接獲A生檢舉，5月初召開「性別平等委員會」進行調查，隨後3個月陸續約談相關人，教育局在調查期間暫緩黃男退休申請，並多次警告黃男在調查期間不得以任何方式聯繫A生及散布事件資訊，保護受害者及積極調查的行動沒有停。

日前教育局接獲人本基金會指有第2位受害者C小姐，教育局隨即於8月24日成立「狼師檢舉專線」擴大調查，呼籲可能的潛在受害者勇敢站出來檢舉，26日依法主動向檢方告發請司法偵辦，並擴大調查黃男所接觸過的學生，希望不漏失任一何能性，以捍衛受害者權益。