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女子健身房遭偷拍機警求助 查偷拍男手機驚見「受害者不只她」

聯合新聞網／ 綜合報導

有女子在健身房遇到偷拍男，一查對方手機才發現受害者不只他。示意圖／ingimage
有女子在健身房遇到偷拍男，一查對方手機才發現受害者不只他。示意圖／ingimage

日前一位民眾在健身房運動時遭男子偷拍，她發現後趕忙下樓找教練求助，一查偷拍男手機更驚見除了自己還有其他人受害，最後女子選擇報警控訴該男性騷擾。網友們見狀紛紛誇讚女子反應機智、勇敢，還有網友透露也曾遇到類似經歷，呼籲女孩在外一定要多加小心。

一名女網友在Dcard發文親述自己在健身房被偷拍的可怕經歷，她表示自己在健身房運動完準備到伸展區收操時，眼角餘光一直看到有名中年男子拿著手機朝她拍，她發現後立馬下樓請教練協助處理。

原po也上傳影片佐證，只見她慌忙下樓通報教練，語氣中還略帶哽咽，後經檢查男子手機，發現在相簿中的「最近刪除」處確實有偷拍照片，而且除了原po還有其他女生。

原po表示，她當下選擇直接報警處理，並申訴其性騷擾，健身房也已經開除該男會籍。她呼籲其他女孩若遇到類似情況，千萬不要獨自上前理論，可以先用手機錄影存證，再請其他人幫忙。

許多網友看完原po遭遇暖心留言，「抱抱妳，聽到妳最後哽咽的聲音，我也哭了」、「拍拍，感覺得出來妳很害怕」、「妳一定很緊張，還好有教練在旁邊協助」、「妳很勇敢，很棒」、「聽到妳哽咽害我好想哭，就算很害怕還是有好好保護自己，妳超棒」。

也有網友坦言曾遇到類似經歷，「真的很噁心，因為我曾經放生了一個會偷拍的某任男友」、「以前也有被襲胸跟襲臀過，但都不敢講」、「健身房一堆這種，大家真的要小心」、「女孩們真的要隨時注意，到處都一堆男生愛偷拍…我認識好幾個」。原po對此回應並鼓勵大家，「要記得錯的真的是那些奇怪偷拍的人，不是因為妳今天穿著怎樣就該被偷拍」。

健身 偷拍 手機 性騷擾 Dcard

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