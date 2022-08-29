孝女阿公住院沒錢 男子放高利貸年息300%還逼她口愛
高雄一名A女與阿公相依為命，去年6月間阿公因腦出血住院，需要看護全天照料，但A女沒錢聘請看護，上網求助放款的李姓男子，沒料李男卻強逼A女口交，得逞後才借款4萬元，還先扣8000元利息，並要求A女連本帶利要還他8萬元，高雄地方法院審理後，依強制性交罪判李3年5月徒刑，重利罪判刑4月，得易科罰金。
判決指出，這名A女因與阿公相依為命，但阿公年老無法工作，於是她便一肩扛起家計重擔。去年6月，A女阿公因腦出血住院，需要全天看護協助照料，但A女需要工作，又負擔不起高昂看護費，最後只能上IG求助，希望好友推薦借款訊息。
從事放款的李男聯繫上A女後，談妥借款4萬元，利息1.5分，A女同意後，去年6月2日晚間，李男和小弟到A女家中商談，沒料李男卻看A女急需用錢，在房內強逼A女口交得逞。
完事後才借款4萬元給A女，還預先扣掉第一期利息8000元，A女實際僅拿到3萬2000元，之後每月繳款8000元利息，換算年利率高達300%。
高雄地院審理時，李男否認性侵，還稱當天兩人聊得很曖昧，還在房間內接吻，是因為A女月經來，才用嘴巴幫她，還否認借高利貸給A女。
但A女反駁，稱當天根本沒有聊得很曖昧，是李男突然將她撲倒在床上，逼她口交，她也擔心如果突然反悔不借，李男可能對她不利，才會簽下借據。
雄院法官另傳喚盧姓女閨密作證，盧女稱，當天接到A女遭性侵後，隨即打電話給她，電話裡不斷慌張、哭泣，她要求來家裡當面談，等A女到她家後，A女邊發抖邊哭，平時A女來找她都是8、9點，很少凌晨還會求助於她，她聽完後，立即要A女留存證據，到醫院驗傷後並向警方報案。
法官另根據A女、李男的訊息紀錄，認為兩人僅認識一天就見面，聊天內容僅止於借款、還款，並未聊到感情問題，且A女每月都依約還款，並未藉機拒絕支付利息，因此並無捏造李男強逼她口交的動機，綜合相關事證，認定李男涉嫌性侵。
合議庭認為，A女阿公於案發隔月就死亡，平時她也要獨力負擔家計，可見當時A女是急需現金才找上李男，但李卻利用A女經濟困境的壓力，不僅放高利貸，還強逼她口交直至射精，依強制性交罪判李3年5月徒刑，重利罪判刑4月。A女另提刑事附帶民事求償40萬元，民事庭法官審理後，判李男應賠償A女20萬元。
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