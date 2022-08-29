13歲女誤入摩鐵毒趴 乾吞毒咖啡包癱軟慘遭3男同事性侵

桃園市余姓男子邀朋友在摩鐵開毒趴，其中林姓少年邀13歲少女同事前來；她喝下一杯毒咖啡、再乾吞一包咖啡粉後，隨即全身癱軟、意識模糊並跌坐浴缸，遭另名陳姓少年及余男性侵得逞。桃園地院依妨害性自主罪判余有期徒刑4年8月，陳、林則由少年法庭審理中。

檢警調查，成年余姓男子2020年4月25日凌晨3時許，邀約同事林姓少年（16歲）、陳姓少年（17歲）到桃園市大園區一家汽車旅館開毒趴，兩人同日上午6時24分許抵達旅館房內，一同服用余男提供的毒咖啡包。

林男隨後打電話給3人的同事、當時年僅13歲少女「小花」（化名），問她「要不要出去嗨」，小花答應後就被林男友人載到旅館。這時房內又來了兩名身分不詳的余男友人，小花先喝下一杯余男泡好的毒咖啡，隨後又在不詳男子勸說乾吞一包毒咖啡粉。

小花施用後隨即感到暈眩、全身無力癱軟、意識混亂，恍惚間走進浴室；浴室內的余、林、陳3人見狀，色心大起，余、林兩人分別扶著小花，而陳男則伸手脫下她褲子，由後方性侵得逞，再將她抱至洗手台上，從正面性侵。陳男完事後，再和林男扶著小花，讓余男也從身後性侵得逞。

余男到案後矢口否認有乘機性交，辯稱不知道小花年齡，未提供毒品咖啡包給她使用，從頭到尾都沒有對做任何身體上觸碰，更沒有跟發生性交行為，但因陳男、林男指證歷歷，法院不採信他說詞