小模以為找到「有錢乾爹」 摩鐵赴約反遭下藥性侵拍裸照

高雄一名小模缺錢上包養網站找「糖乾爹」，與41歲陳姓男子搭上線後，去年9月晚間小模到三民區一家摩鐵赴約，喝下陳男準備的紅酒後卻失去意識，遭陳性侵、偷拍裸照得逞，高雄地方法院審結，依強制性交罪，判陳男7年2月徒刑。

判決指出，去年9月11日前，小模在包養網站認識陳男，雙方見面「面試」後，談妥包養1次1萬5000元，11日晚間8時許，陳男邀小摩到三民區一間摩鐵碰面，陳男付完錢後，隨即將摻有毒咖啡的紅酒拿給小模，沒料小模喝下後，隨即意識模糊，被陳男性侵得逞。

由於小模出發前，曾向李姓閨密透露要去找「乾爹」，閨密擔心她的安全，曾苦勸不要赴約，但小模不聽，說會打開手機定位，讓閨密掌握她的行蹤，讓她放心。但當晚李女一直聯繫不上小模，擔心她發生意外，與男友透過手機定位，找到小模赴約的模鐵。

李女等人到場時，當場看到陳男攙扶神智不清的小模準備退房，兩人馬上衝上前質問，陳男當場掏出6000元想要息事寧人，但李女質疑陳男趁機偷拍，逼得陳男當場交出手機，後來檢視手機相簿，發現好友不僅被下藥性侵，陳男還趁機拍下私密照、性愛影片，陳男見事跡敗露，再丟下4000元才離開。

後來小模在閨密陪同下赴警分局報案，警方去年10月持搜索票前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸，陳坦承下藥性侵，但辯稱使用FM2是為了「助興」。

高雄地方法院審理時，陳男坦承包養小模，並偷偷在紅酒裡摻入三級毒品氟硝西泮，但強調迷昏小模並不是要性侵她，只是希望她留下來陪她過夜，而且整個過程她都是清醒，並沒有失去意識。

但法官根據小模血液、尿液檢驗報告，小模尿液檢出毒品反應，警方在現場扣得的水杯，也有氟硝西泮成分，而氟硝西泮屬於安眠鎮靜劑一種，使用後會讓人昏昏欲睡、肌肉虛弱，小模下體也有驗出陳男精子反應。

法官另根據李女及他男友說法，小模被陳男攙扶下樓時，呈現精神恍惚、會傻笑、眼神失焦且走路不穩等狀況，認定她離開旅館房間時，應該還受到氟硝西泮影響。