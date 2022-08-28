台中房思琪案遭批用司法封嘴？李善植：不移送才是包庇
台中市議員爆某國中校長多年前疑性侵女學生事件，市府教育局調查中，同時將相關案件告發函送地檢偵辦，擴大調查層面，目的為發現真相，查獲屬實也可將行為人繩之以法，法制局長李善植指，此舉卻被說成「故意用司法封被害人的嘴，讓被害人不願意站出來」李局長說，不移送檢調才是包庇！
民進黨議員連日抨擊教育局調查作為消極，不想擴大追查，甚至拿不出具體防制辦法。台中市教育局指出，8月26日主動向地檢署告發，請檢方偵辦，性別平等教育委員會行政調查持續進行，另公布檢舉電話，希望有校園性侵受害者向教局提出，多軌並行。
市府法制局長李善植中午在臉書貼文指出，移送法辦是處理校園性侵案件的法定程序，但據媒體報導，卻被特定人士及團體扭曲，認為移交檢調，是故意用司法封被害人的嘴，甚至讓被害人不願意站出來。似是而非的觀念，會造成民眾或未來處理類似案件行政單位的誤解。
李善植曾任檢察官、法官，他說，一、 教育局依法本應移送檢調：刑事訴訟法241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。教育局在進行性平調查的同時，向地檢告發，擴大調查範圍，是符合法令及程序的。
二、 不移送檢調才是包庇、畫地自限的作法：校園間教師利用權勢性侵害學生的案件，犯罪時間可能長達數年，犯罪被害人可能不只一人。部分可能還在追訴期內，交由司法機關偵查後，才能有效的發現被告的其他不法犯行。
三、 個別被害人縱因事發多年後表示不願意追究，但未舉發可能造成犯罪嫌疑人因此逍遙法外，甚至繼續對於新進學生下手。因此，教育局持續進行性平調查，另由檢察官進行犯罪調查，雙管齊下，才能達到毋枉毋縱！
四、 人本教育基金會於今年7月針對台南一位退休教師任職期間對14名學生猥褻及性騷擾事件，呼籲受害者應站出來，才能將狼師繩之以法。所謂繩之以法，前提就是移送法辦！性平調查或教師解聘無法達到繩之以法的效果。
五、指進入司法調查程序後，影響其他受害人指證及發聲意願，更不精確。李善植說，以個人從事司法工作的經驗，進行刑事訴追及刑罰制裁是還給被害人公道及實現正義最有效的方法。
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