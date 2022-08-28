台中房思琪案遭批用司法封嘴？李善植：不移送才是包庇

台中市議員爆某國中校長多年前疑性侵女學生事件，市府教育局調查中，同時將相關案件告發函送地檢偵辦，擴大調查層面，目的為發現真相，查獲屬實也可將行為人繩之以法，法制局長李善植指，此舉卻被說成「故意用司法封被害人的嘴，讓被害人不願意站出來」李局長說，不移送檢調才是包庇！

民進黨議員連日抨擊教育局調查作為消極，不想擴大追查，甚至拿不出具體防制辦法。台中市教育局指出，8月26日主動向地檢署告發，請檢方偵辦，性別平等教育委員會行政調查持續進行，另公布檢舉電話，希望有校園性侵受害者向教局提出，多軌並行。

市府法制局長李善植中午在臉書貼文指出，移送法辦是處理校園性侵案件的法定程序，但據媒體報導，卻被特定人士及團體扭曲，認為移交檢調，是故意用司法封被害人的嘴，甚至讓被害人不願意站出來。似是而非的觀念，會造成民眾或未來處理類似案件行政單位的誤解。

李善植曾任檢察官、法官，他說，一、 教育局依法本應移送檢調：刑事訴訟法241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。教育局在進行性平調查的同時，向地檢告發，擴大調查範圍，是符合法令及程序的。

二、 不移送檢調才是包庇、畫地自限的作法：校園間教師利用權勢性侵害學生的案件，犯罪時間可能長達數年，犯罪被害人可能不只一人。部分可能還在追訴期內，交由司法機關偵查後，才能有效的發現被告的其他不法犯行。

三、 個別被害人縱因事發多年後表示不願意追究，但未舉發可能造成犯罪嫌疑人因此逍遙法外，甚至繼續對於新進學生下手。因此，教育局持續進行性平調查，另由檢察官進行犯罪調查，雙管齊下，才能達到毋枉毋縱！

四、 人本教育基金會於今年7月針對台南一位退休教師任職期間對14名學生猥褻及性騷擾事件，呼籲受害者應站出來，才能將狼師繩之以法。所謂繩之以法，前提就是移送法辦！性平調查或教師解聘無法達到繩之以法的效果。