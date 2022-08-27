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逼念經還邊性侵…惡男殺妻不想賠錢辯無殺人犯意 法院：不足採

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名男子不滿妻子外遇，竟摑掌施暴，一邊逼她念經、一邊性侵她，完事還拿打氣筒重擊她的頭部，凌虐長達2小時，把人活活虐死。法醫鑑定，妻子還懷有身孕，一屍兩命；案經法院審理，男子因家暴殺人，一、二審被判無期徒刑，民事部分則被桃園地院判賠妻子3名家屬230萬餘元。均可上訴。

判決指出，男子得知妻子外遇後，前年6月11日叫妻子從雲林搭車北上桃園找他，見面質問對象和細節時，因心生不滿，即命對方脫光衣物，以徒手方式摑掌和毆打，還傳訊給第三者稱「明天你準備收屍」。

男子見妻子痛哭求饒仍不為所動，隔天凌晨還命妻子誦經2小時，期間接連性侵妻子2次，並用手機錄下全程，傳訊向國外女網友炫耀。後來，男子認為妻子對外遇仍有所隱瞞，於是持打氣筒底座重擊頭部，並用軟管部分抽打全身直至斷裂，導致妻子全身多處重傷，送醫不治。

男子惡行被法院依家暴殺人判處無期徒刑，目前上訴最高法院。另外，他也被岳父、岳母求償精神損失各200萬元及喪葬費30萬餘元，但他主張自己主觀上無殺人犯意，且犯案動機是妻子背叛在先，並稱自己有身心科宿疾，事發當時精神狀態及認知功能有所影響，應該免賠。

法院調查，男子不僅傳照片向網友炫耀自己凌虐妻子過程，還傳訊叫妻子外遇對象「明年你準備收屍」，另有隱匿妻子傷勢、湮滅血跡證據等行為，難認他當下有辨別事理能力不足情形。另外，男子明知用打氣筒攻擊可能打死人，仍持此物凌虐妻子長達2小時，且攻擊次數難以計算，其辯稱無殺人故意顯不足採。

法院認為，男子殺妻行為屬實，其辯稱妻子須為外遇負過失責任實屬荒謬。由於岳母已領取犯罪被害人補償金，岳父在審理過程過世，因此岳父應得的精神撫慰金200萬元及先前墊付喪葬費30萬餘元最後判給繼承其遺產的3名家屬。

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男子不滿妻子外遇，除了動手打人，還一邊逼對方念經、一邊性侵對方，殺人之後，又辯稱自己有精神疾病，不想賠錢。示意圖／Ingimage
男子不滿妻子外遇，除了動手打人，還一邊逼對方念經、一邊性侵對方，殺人之後，又辯稱自己有精神疾病，不想賠錢。示意圖／Ingimage
男子不滿妻子外遇，除了動手打人，還一邊逼對方念經、一邊性侵對方，殺人之後，又辯稱自己有精神疾病，不想賠錢。示意圖/Ingimage
男子不滿妻子外遇，除了動手打人，還一邊逼對方念經、一邊性侵對方，殺人之後，又辯稱自己有精神疾病，不想賠錢。示意圖/Ingimage

外遇 殺人 桃園

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