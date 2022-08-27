狼師疑性侵3人遭申訴 中市教育局全面普查擴大調查

台中市現職黃姓國中校長、25年前擔任明星國中資優班導師時，被昔日女學生A小姐指控性侵，台中市性平委員會已受理被害人申訴，教育局以黃姓教師疑涉妨害性自主等犯行，昨向台中地檢署告發。中市議員批評，市府不應藉此規避行政調查責任，要求教育局擴大調查，找出更多受害者。

台中市教育局表示，已提供檢舉專線，也將寄發調查信給黃男教過的學生擴大調查，呼籲受害者勇敢出面檢舉。

A小姐從事教育工作，她4月向台中市性平會舉發，她25年前就讀台中市某國中資優班，遭黃姓導師性侵，受害時間長達4年，懷疑有其他學生受害。A小姐8月也與人本基金會舉行記者會，揭露此案，後續有2人分別向人本、台中市性平會提出申訴。

民進黨台中市議員周永鴻表示，過去台南市為調查「狼師案」，成立專案小組統一窗口協助受害者，除將新案併案調查，還積極廣發普查信以擴大調查範圍，找出更多過去的受害者，但目前中市府尚未主動擴大調查曾經的受害者。

周永鴻強調，行政調查跟刑事偵辦不同，市府不應藉此規避行政調查的責任。他要求教育局應該參考台南市教育局做法，有更積極的作為。

教育局表示，市府高度重視此案，8月26日主動向地檢署告發，請檢方偵辦，性別平等教育委員會的行政調查也持續進行，雙軌並行。另外，教育局也鄭重宣布為找出潛在可能的受害者，將全面普調黃男教過的學生，網路散播教育局不願擴大調查的訊息有誤，請勿繼續散佈，並請各界看到類似謠言協助澄清。

法制局表示，刑事程序的調查比行政調查還要縝密，偵查過程中保密義務也更強，公務員發現有犯罪嫌疑一律要向地檢署告發是法律的誡命。此外，行政罰法第26條規定，一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。所以教育局一方面移交檢察官作進一步偵查，另一方面繼續原有的調查程序，並不影響當事人權益。

至於外界質疑此案已過法律追訴期一事，法制局強調，在犯罪時間及事實尚未明確的情況下，案件既已移交檢察官偵查釐清，追訴權時效是否消滅，也應由檢察官一併認定。而且妨害性自主罪已於2001年1月1日改為非告訴乃論之罪，縱使被害人表示不追究、不提告，檢察官仍應偵辦，公務員知有犯罪嫌疑，應本於職權告發。