快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狼師疑性侵3人遭申訴 中市教育局全面普查擴大調查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市現職黃姓國中校長、25年前擔任明星國中資優班導師時，被昔日女學生A小姐指控性侵，台中市性平委員會已受理被害人申訴，教育局以黃姓教師疑涉妨害性自主等犯行，昨向台中地檢署告發。中市議員批評，市府不應藉此規避行政調查責任，要求教育局擴大調查，找出更多受害者。

台中市教育局表示，已提供檢舉專線，也將寄發調查信給黃男教過的學生擴大調查，呼籲受害者勇敢出面檢舉。

A小姐從事教育工作，她4月向台中市性平會舉發，她25年前就讀台中市某國中資優班，遭黃姓導師性侵，受害時間長達4年，懷疑有其他學生受害。A小姐8月也與人本基金會舉行記者會，揭露此案，後續有2人分別向人本、台中市性平會提出申訴。

民進黨台中市議員周永鴻表示，過去台南市為調查「狼師案」，成立專案小組統一窗口協助受害者，除將新案併案調查，還積極廣發普查信以擴大調查範圍，找出更多過去的受害者，但目前中市府尚未主動擴大調查曾經的受害者。

周永鴻強調，行政調查跟刑事偵辦不同，市府不應藉此規避行政調查的責任。他要求教育局應該參考台南市教育局做法，有更積極的作為。

教育局表示，市府高度重視此案，8月26日主動向地檢署告發，請檢方偵辦，性別平等教育委員會的行政調查也持續進行，雙軌並行。另外，教育局也鄭重宣布為找出潛在可能的受害者，將全面普調黃男教過的學生，網路散播教育局不願擴大調查的訊息有誤，請勿繼續散佈，並請各界看到類似謠言協助澄清。

法制局表示，刑事程序的調查比行政調查還要縝密，偵查過程中保密義務也更強，公務員發現有犯罪嫌疑一律要向地檢署告發是法律的誡命。此外，行政罰法第26條規定，一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。所以教育局一方面移交檢察官作進一步偵查，另一方面繼續原有的調查程序，並不影響當事人權益。

至於外界質疑此案已過法律追訴期一事，法制局強調，在犯罪時間及事實尚未明確的情況下，案件既已移交檢察官偵查釐清，追訴權時效是否消滅，也應由檢察官一併認定。而且妨害性自主罪已於2001年1月1日改為非告訴乃論之罪，縱使被害人表示不追究、不提告，檢察官仍應偵辦，公務員知有犯罪嫌疑，應本於職權告發。

教育局強調，對於疑似狼師的犯行，市府毋枉毋縱的態度始終如一，過程也可受公評，為檢舉人保密的態度也受到肯定。呼籲如有疑似潛在的受害者，請勇敢站出來撥打檢舉專線04-25260040，教育局絕對保護可能潛在的受害者個資，讓校園性平事件無所遁形。

A小姐日前在人本教育文教基金會及中市議員張家銨、賴佳微陪同下舉辦記者會，指控20多年前遭黃姓導師性侵。記者余采瀅／攝影
A小姐日前在人本教育文教基金會及中市議員張家銨、賴佳微陪同下舉辦記者會，指控20多年前遭黃姓導師性侵。記者余采瀅／攝影

教育局 狼師 性侵

延伸閱讀

影／中市某國中校長25年前涉性侵女學生 教育局今告發

綠美圖上樑傳花6百萬挨批浪費公帑 中市府提細項澄清

「班班有冷氣」新聞稿挨批自攬功勞 中市府：強調執行率超前

業者反映納管審查效率差 中市府：數量破萬已加派人力

相關新聞

人妻疑夫外遇不管保護令 狂叩33通到台中機場騷擾遭訴

台中市劉姓女子是大賣場員工，丈夫在台中機場工作，劉女因懷疑丈夫外遇，雙方在法院爭訟，不過劉女因對丈夫有騷擾行為，丈夫聲請...

小五孫女胸部驚見吻痕 阿嬤追問竟是兒子咬的

高雄一名34歲父親趁9歲女兒熟睡時吸吮女兒兩邊胸部，隔天女兒出門上學時，奶奶看到孫女胸部有吻痕，追問之下才發現自己兒子獸...

宜蘭恐怖情人求復合不成竟持槍擄走前女友 警火速逮人

宜蘭縣三星鄉昨天凌晨發生擄人案，40歲張姓男子要求與前女友復合不成，竟然持槍擄走人。警方接獲報案後調閱監視器，鎖定涉案人...

台中房思琪案遭批用司法封嘴？李善植：不移送才是包庇

台中市議員爆某國中校長多年前疑性侵女學生事件，市府教育局調查中，同時將相關案件告發函送地檢偵辦，擴大調查層面，目的為發現...

辦公室監視器偷拍與女友歡愛 鬧翻後傳截圖得賠20萬

台中市劉姓男子已離婚育有一女，他與另名育有一子的女子曾是男女朋友，雙方前年交往期間，劉利用辦公室裝設的監視器，偷拍二人歡...

逼念經還邊性侵…惡男殺妻不想賠錢辯無殺人犯意 法院：不足採

桃園一名男子不滿妻子外遇，竟摑掌施暴，一邊逼她念經、一邊性侵她，完事還拿打氣筒重擊她的頭部，凌虐長達2小時，把人活活虐死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。