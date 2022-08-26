影／中市某國中校長25年前涉性侵女學生 教育局今告發

台中市曾任明星國中資優班黃姓導師驚爆25年前性侵女學生，市府「性別平等教育委員會」已受理被害人申請，並積極調查中。由於最近陸續有人提出檢舉，疑似有其他受害者；教育局高度重視擴大處理層面，以黃男疑似涉有妨害性自主等相關犯行，今天先依刑事訴訟法第241條規定職權告發請地檢署偵辦。

受害者A小姐今年4月向台中市性別平等教育委員會舉發，稱自己25年前就讀台中知名國中資優班，遭黃姓導師性侵，受害時間長達4年多，並懷疑有其他學生受害，要求性平會擴大調查。

教育局長楊振昇表示，這件20多年前的校園性平案，教育局今年4月接獲A生檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議，並決定受理行政調查中。該委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等共17人組成，案情積極調查中。

楊振昇說，8月22日黃男再次遭人檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。教育局24日進一步以專案提供擴大成立的「狼師檢舉專線」，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，檢舉人資料絕對受到保密。

對於人本教育基金會指稱出現第三位受害者，教育局目前並未接獲第三件檢舉案。不過，楊振昇強調，教育局高度重視並擴大處理層面，為力求真相並發掘潛在可能的受害者，今天上午先行依刑事訴訟法第241條主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，希望透過司法專業調查及教育局全面調查，找出疑似的潛在受害者。

楊振昇強調，市府的調查行動不會停，如有其他疑似的受害人，請勇敢站出來撥打教育局成立的「狼師檢舉專線04-25260040」，教育局也將擴大調查黃男所教過的學生，找出潛在可能的受害者，不放縱任何一件校園性侵案。