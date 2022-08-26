恐怖鎖匠闖屋綑綁硬上女大生 老闆連帶也要賠償90萬

台中江姓鎖匠經鄭姓老闆指示替1名女大生換鎖時，離開2分鐘後折返藉故找螺絲起子，卻進屋強押、綑綁對方硬上，刑事被依強制性交罪判5年；女大生再提民事對江、鄭姓老闆求償100萬元，法院審酌，江當時利用職務上之機會，鄭男身為其雇用人也應負責，判2人給付女子90萬元，可上訴。

女子控訴，她去年1月4日下午因租屋處門鎖故障，就看1樓門口旁張貼的廣告打電話找鎖匠請求換鎖，鄭姓業者接到電話後就指派江性員工到場，江替女子換好離開因想到螺絲起子沒拿又折返。

未料江見女子單獨在家竟起色心，撲過去將她強壓上床強吻、摸胸，甚至抓床單、褲子塞住對方嘴巴還掐脖，女子怕遭活活掐死不敢繼續反抗，最後慘遭江拿電線綑綁硬上得逞，刑事部分江已被依強制性交罪嫌判刑5年確定。

女子再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭江性侵身心受創，而全案是因鎖匠的鄭姓業者張貼廣告，她看到後打電話聯繫經鄭指派江到場她才受害，連同江男、鄭姓業者一共求償100萬元。

對此，江男沒出庭辯論；鄭姓業者抗辯稱，江男當時是已經換完鎖又返回到場，其行為和擔任鎖匠的職務無關，另也爭執女子求償金額過高，認為10萬元才合理。

法院查，江男性侵女子時是鄭的員工，當天也是鄭指派江去換鎖，江換完後大約2分鐘又回去表示要拿螺絲起子進入女子家並性侵，女子當時也是基於江是「鎖匠」的身分才同意再度開門，堪認女子是正當信賴江為其職務範圍內行為才同意讓他入內。