快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性創傷黑數比想像更多 狼校長、數位性暴力一一浮現

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

性創傷黑數可能比大眾想像的多更多!近期被關注的包括國人被誘騙到柬埔寨工作者被性侵，還有台中狼校長性侵女學生直到20多年後才被揭發，而數位性暴力近年也增加，彰化縣心芙創傷復原中心心理師督導邱惠振說，許多受害者久久難以走出來，而影響學業和工作，甚至有人後來輕生，若能及早介入協助，才能復原創傷。

「一臉平靜不代表真的沒事」邱惠振說，在他們協助的個案裡，20年前的個案佔48%，10年以上的個案佔60%，很多都是在兒童、青少年時期被性侵，但一開始因不敢講，直到一、二十過去了，自以為已自我療癒好「沒事了」，等到有一天跟男朋友牽手，突覺得很排斥、跟小朋友讀繪本時，突讀不下去而哽咽，才知道得重新去面對心裡深深的創傷。

邱惠振說，台灣施行《性侵害犯罪防治法》至今已滿25年，根據衛生福利部保護服務司的資料顯示，2008年到2021年的通報件數就有16萬479件，然而還有更多未被通報的黑數沒被揭露，性創傷者可能會不斷想到創傷的畫面、做惡夢、眼神麻木，不斷搓手的行為，產生罪惡感與愧疚感，甚至對未來的生活感到絕望。

芙樂奇心理諮商所所長張雅淳說，「心芙創傷復原中心」在衛福部補助下，對於早年受性侵害、性私密影像、數位性暴力之創傷提供免費的諮商復原服務，也藉由推廣，強化民眾認識性侵害創傷，並提高自我保護意識。

邱惠振說，近年來數位性暴力也有增加趨勢，例如小模被誘騙外拍、或是男女朋友交往留下曝露的私密照，而被公佈在網路，許多被侵害者耽心不雅照不斷被分享，影響他們的學業與工作，有人因此憂鬱到無法起床去上課或工作，甚至胃口差到一天只吃一顆果凍，漸漸走向憂鬱、跟社會脫節，這些受害者都需要協助、療癒其創傷，才能再讓他們回歸正常生活。

「心芙創傷復原中心」在衛福部補助下，對於早年受性侵害、性私密影像、數位性暴力之創傷提供免費的諮商復原服務。記者林宛諭／攝影
「心芙創傷復原中心」在衛福部補助下，對於早年受性侵害、性私密影像、數位性暴力之創傷提供免費的諮商復原服務。記者林宛諭／攝影
彰化縣心芙創傷復原中心心理師督導邱惠振說，許多受害者久久難以走出來，而影響學業和工作，若能及早介入協助，才能復原創傷。記者林宛諭／攝影
彰化縣心芙創傷復原中心心理師督導邱惠振說，許多受害者久久難以走出來，而影響學業和工作，若能及早介入協助，才能復原創傷。記者林宛諭／攝影

性侵

延伸閱讀

15歲少女玩交友軟體被2度性侵 惡男蟲還揪人「一起上」

30多歲女染疫後胡言亂語、猛爆性心肌炎 急救無效亡

較上周上升16.8％！本土+2萬6967例 境外308例

台人被拐賣遭指有黑數 柬埔寨政府：沒回台灣的不一定是遇到人口販賣

相關新聞

「裸聊照」外流 15％親密伴侶所為

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞拍攝私密照恐嚇、藝人謝忻拍攝大尺度寫真毛片遭外流，據統計，私密照外流的被害者僅三成九願意報案，衛...

他藉酒意強暴女友15歲堂妹 賠不出400萬判4年10月

嘉義縣29歲男子和住阿里山鄉的女友同居期間，喝酒後半夜看見女友的15歲堂妹上完廁所，竟起色心，涉強暴得逞；男子事後辯稱「...

認識3天就約回家！色網友跨坐妙齡女身上「手部運動」

台中鄭姓男子才認識女網友3天就找他回家，還強壓她上床親吻、亂摸甚至抓手摸自己生殖器，最後跨坐對方身上打手槍，女子嚇到報警...

保護成人私密照 4法源待修

成人私密影像外流造成當事人極大傷害，但逾半數屬於自拍或合意拍攝，刑法不認定涉及妨礙秘密。衛福部次長李麗芬表示，私密影像散...

當年師疑性侵 3人申訴 中市教局告發

台中市現職黃姓國中校長、25年前擔任明星國中資優班教師時，被昔日女學生A小姐指控性侵，台中市性平委員會已受理被害人申訴。...

影／「台中房思琪」爆25年前遭班導性侵 教育局告發

台中市曾任明星國中資優班黃姓導師驚爆25年前性侵女學生，市府「性別平等教育委員會」已受理被害人申請，並積極調查中。由於最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。