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性創傷黑數比想像更多 狼校長、數位性暴力一一浮現
性創傷黑數可能比大眾想像的多更多!近期被關注的包括國人被誘騙到柬埔寨工作者被性侵，還有台中狼校長性侵女學生直到20多年後才被揭發，而數位性暴力近年也增加，彰化縣心芙創傷復原中心心理師督導邱惠振說，許多受害者久久難以走出來，而影響學業和工作，甚至有人後來輕生，若能及早介入協助，才能復原創傷。
「一臉平靜不代表真的沒事」邱惠振說，在他們協助的個案裡，20年前的個案佔48%，10年以上的個案佔60%，很多都是在兒童、青少年時期被性侵，但一開始因不敢講，直到一、二十過去了，自以為已自我療癒好「沒事了」，等到有一天跟男朋友牽手，突覺得很排斥、跟小朋友讀繪本時，突讀不下去而哽咽，才知道得重新去面對心裡深深的創傷。
邱惠振說，台灣施行《性侵害犯罪防治法》至今已滿25年，根據衛生福利部保護服務司的資料顯示，2008年到2021年的通報件數就有16萬479件，然而還有更多未被通報的黑數沒被揭露，性創傷者可能會不斷想到創傷的畫面、做惡夢、眼神麻木，不斷搓手的行為，產生罪惡感與愧疚感，甚至對未來的生活感到絕望。
芙樂奇心理諮商所所長張雅淳說，「心芙創傷復原中心」在衛福部補助下，對於早年受性侵害、性私密影像、數位性暴力之創傷提供免費的諮商復原服務，也藉由推廣，強化民眾認識性侵害創傷，並提高自我保護意識。
邱惠振說，近年來數位性暴力也有增加趨勢，例如小模被誘騙外拍、或是男女朋友交往留下曝露的私密照，而被公佈在網路，許多被侵害者耽心不雅照不斷被分享，影響他們的學業與工作，有人因此憂鬱到無法起床去上課或工作，甚至胃口差到一天只吃一顆果凍，漸漸走向憂鬱、跟社會脫節，這些受害者都需要協助、療癒其創傷，才能再讓他們回歸正常生活。
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