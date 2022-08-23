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「刷完牙了」當暗號！ 大學教授企圖性侵女大生獲判緩刑

香港01／ 布萊恩

一名大學教授，仗著監督工讀生的職權竟在辦公室與教室強吻猥褻23歲女大學生，甚至企圖性侵。女大生後來鼓起勇氣保留沾有教授精液的衣服當作證據報案。示意圖／ingimage
一名大學教授，仗著監督工讀生的職權竟在辦公室與教室強吻猥褻23歲女大學生，甚至企圖性侵。女大生後來鼓起勇氣保留沾有教授精液的衣服當作證據報案。示意圖／ingimage
仗著職位權力去侵犯女學生，這簡直是衣冠禽獸所為！台灣新竹1名身兼行政主管的大學教授，依仗自己掌管及監督工讀生，竟在辦公室與一旁教室內強吻23歲女大學生，又吻其胸部，脫褲親吻下體，甚至企圖作出強姦等舉動。女生因受制於教授監督，起初不敢反抗，後來鼓起勇氣保留沾有教授精液的衣服當作證據報案。

女生指教授每天吃完飯都會向自己報備「刷完牙了！」，豈料這句話後來成了性侵行動的暗號，而男教授亦承認案情，但辯稱女生沒有激烈反抗動作，令他誤以為她願意。教授其後以100萬新台幣（約26萬港元）與女生達成和解，法院終依利用權勢猥褻、性侵等罪判教授1年有期徒刑，緩刑3年，可易科罰金。

綜合台灣媒體報道，被捕男教授於2021年任職新竹地區某大學兼行政主管，23歲女學生是系上全職工讀生，要賺錢補貼家計，其工作內容均依男教授指示及受其監督。

沒料到男教授竟然心生歹念，2021年6月21日起多天把女生叫進辦公室，利用獨處機會強吻女生及拉起衣服吻胸部，女生考慮到男教授掌握自己工作和學分，不敢反抗，遭教授猥褻得逞。

至6月25日，男教授變本加厲，抱住女生親吻嘴唇、胸部，又脫褲親吻下體，更試圖把生殖器插入但未成功，最終把精液留在女生腹部。女生忍無可忍，趁男教授不注意，用衣服沾上一些精液作證據再報警。

女生向警方表示，男教授之前每天吃完飯都會跑去刷牙，並向自己報備「刷完牙了！」，更說要「親親」，當時她已覺得很詭異，擔心會發生奇怪的事，豈料對方真的侵犯自己。男教授則承認案情，強調沒有對女生使用暴力手段，過程中亦沒感到女方有激烈反抗動作，才會誤以為女生願意。

法官認為，男教授因自己私慾導致女事主留下不可抹滅心理創傷，危害女方身心健全、人格發展，但考慮到教授犯案後感後悔，亦以100萬新台幣（約26萬港元）與女學生達成和解，加上沒有案底，故依利用權勢猥褻、性侵等罪判男教授1年有期徒刑，緩刑3年，可易科罰金，並需要接受12場法治教育課程。

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文章授權轉載自《香港01》

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