海軍艦艇兵下體2度遭「夜襲」驚醒 同袍忍無可忍提告
陳姓男子服役期間在海軍艦艇上擔任油機上兵，卻趁深夜對軍艦寢室內熟睡的同袍徒手「襲鳥」，嚇得對方當場驚醒。因同袍2個月被偷襲兩次，無奈之下向單位輔導長報告；地院審理後，將陳男依乘機猥褻罪，共2罪，處10個月有期徒刑，緩刑兩年。
判決指出，陳男2017年7月12日入伍，到海軍服役，海軍艦隊艦上油機上兵，去年在5月1日凌晨4時許，趁軍艦停泊蘇澳軍港期間，趁同袍在軍艦寢室熟睡時，徒手隔著衣物撫摸對方生殖器1次，嚇得他當場驚醒。
未料，時隔2個月，軍艦停泊左營軍港期間，於7月13日凌晨1時許，陳男食髓知味，又再度趁同袍熟睡襲鳥，讓對方忍無可忍，立刻要求向單位輔導長報告。
軍方依據艦隊案件洽談紀要、調查報告、性騷擾事件申訴書及官兵約談紀等資料佐證犯行，由高雄憲兵隊函送，後由檢方起訴。
地院認為，陳男服役期間未能妥適管理個人私慾，利用與同袍同一寢室的機會，趁對方夜間熟睡不知抗拒的情況下，乘機猥褻，漠視他人身體自主權，又造成受害者身心受創，事發後，陳也在去年8月26日退伍。
考量陳男犯後都坦承犯行，犯後態度尚可，且事後雙方達成和解並賠償，地院審理後，將他依乘機猥褻罪，共2罪，處10個月有期徒刑，緩刑兩年，須接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。
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