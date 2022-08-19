快訊

《數位中介法》惹質疑 NCC下周公聽會「先喊卡」

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

性侵智能障礙女 男辯有精神障礙仍判4年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

妨害性自主前科的黃姓男子，4年前明知少女「小花（化名）」有智能障礙，仍利用對方弱點伸狼爪性侵，事後被逮還一度否認，甚至想拿患有精神疾病脫罪，但說詞未被採信，今天被桃園地院依乘機性交罪判刑4年。可上訴。

判決指出，黃男本來不認識「小花」，2人是2019年8月在桃園火車站後站偶遇，黃主動攀談才互換LINE聯絡。同年11月13日，黃約「小花」見面，旋即將人帶到賓館房間，趁對方心智缺陷不知抗拒機會，性侵得逞，全案直到旁人從「小花」手機看到「小花」傳給他的訊息和裸照才曝光。

案發後，黃男供詞反覆，起先辯稱自己和「小花」是情侶，性行為是雙方你情我願，但後來翻供，改口稱沒有在賓館發生過關係，沒有侵犯對方。

法院調查，「小花」雖然表達能力有問題，但對於事發經過仍能透過輔助方式陳述，指黃男生殖器在她下體「動來動去」，情節若非親身經歷，實無可能憑空想像。此外，黃男偵訊時曾表示看不懂「小花」傳的簡訊，覺得對方可能有智能障礙，乘機性交行顯為事實。

審理時，黃男拿出精神鑑定，主張自己患有妄想性思覺失調症和情感性思覺失調症，爭取減刑，但合議庭認為他對於訊問事向均能理解並切題回答，足證其犯案時對外界事務知覺理會及判斷能力與常人無異，因此應負全部刑事責任，最後審酌他2015年也曾犯類似性侵前科等情量刑。

有妨害性自主前科的黃姓男子，4年前明知少女有智能障礙，仍利用對方弱點伸狼爪性侵。情境示意圖。圖／Ingimage
有妨害性自主前科的黃姓男子，4年前明知少女有智能障礙，仍利用對方弱點伸狼爪性侵。情境示意圖。圖／Ingimage

性侵 桃園 妨害性自主

延伸閱讀

台中5歲女童疑遭幼兒園助教性侵 議員批調查緩慢

妙齡女汽旅2度遭硬上？沒求救還留下來吃水果 他獲無罪

宜蘭少女為母隱忍 繼父性侵、猥褻千次被判12年

國二遭資優班導師性侵4年 女學生忍25年揭發狼師惡行

相關新聞

新竹女幼時熟睡間被摸胸與下體 竟是爸媽酒醉友爬上床

新竹縣蔡姓男子到朋友家喝酒喝到酒醉，朋友熱心請他留宿一宿，未料蔡看到朋友未滿12歲女兒熟睡，竟獸性大發摸她的胸部與下體，...

台中5歲女童疑遭幼兒園助教性侵 議員批調查緩慢

台中一名5歲女童疑遭幼兒園男助教性侵，在與媽媽對話的錄音指出，有看到陳姓男助教「尿尿的地方」，且是「硬硬的去碰其胸部」，...

假借練穿壽衣卻指姦女同事 禮儀師辯彼此有曖昧遭判刑

高雄已婚王姓男子在知名喪葬企業的禮儀師，某天以教導女同事小宜（化名）如何替往生者穿壽衣為由，趁機撫摸她的胸部、下體，甚至...

在蝦皮上賣淫…她刊性暗示廣告稱「含有嘴唇」被起訴

陳姓女子欲從事性交易，在知名電商蝦皮上刊登「含有嘴唇」等充滿性暗示的廣告，吸引含一名未成年少年在內共2人問價，被警方網路...

「不想成心中永遠陰影」 恐慌症男子揭發文創老闆硬上

台中吳姓文創店老闆上網認識1名有恐慌症男子，凌晨相約店內聊天時卻朝他硬上，還對他說「我想看這恐慌症的人，被Ｘ會成什麼樣子...

拉10歲女童手摸他下體 噁男鄰居賠250萬元調解獲判緩刑

台中吳姓男子明知鄰居女童僅10歲，竟2度入侵她家亂摸胸、大腿，甚至抓她手撫摸自己生殖器，女童遇害直言很不舒服、很生氣，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。