性侵智能障礙女 男辯有精神障礙仍判4年

有妨害性自主前科的黃姓男子，4年前明知少女「小花（化名）」有智能障礙，仍利用對方弱點伸狼爪性侵，事後被逮還一度否認，甚至想拿患有精神疾病脫罪，但說詞未被採信，今天被桃園地院依乘機性交罪判刑4年。可上訴。

判決指出，黃男本來不認識「小花」，2人是2019年8月在桃園火車站後站偶遇，黃主動攀談才互換LINE聯絡。同年11月13日，黃約「小花」見面，旋即將人帶到賓館房間，趁對方心智缺陷不知抗拒機會，性侵得逞，全案直到旁人從「小花」手機看到「小花」傳給他的訊息和裸照才曝光。

案發後，黃男供詞反覆，起先辯稱自己和「小花」是情侶，性行為是雙方你情我願，但後來翻供，改口稱沒有在賓館發生過關係，沒有侵犯對方。

法院調查，「小花」雖然表達能力有問題，但對於事發經過仍能透過輔助方式陳述，指黃男生殖器在她下體「動來動去」，情節若非親身經歷，實無可能憑空想像。此外，黃男偵訊時曾表示看不懂「小花」傳的簡訊，覺得對方可能有智能障礙，乘機性交行顯為事實。