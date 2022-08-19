性侵智能障礙女 男辯有精神障礙仍判4年
有妨害性自主前科的黃姓男子，4年前明知少女「小花（化名）」有智能障礙，仍利用對方弱點伸狼爪性侵，事後被逮還一度否認，甚至想拿患有精神疾病脫罪，但說詞未被採信，今天被桃園地院依乘機性交罪判刑4年。可上訴。
判決指出，黃男本來不認識「小花」，2人是2019年8月在桃園火車站後站偶遇，黃主動攀談才互換LINE聯絡。同年11月13日，黃約「小花」見面，旋即將人帶到賓館房間，趁對方心智缺陷不知抗拒機會，性侵得逞，全案直到旁人從「小花」手機看到「小花」傳給他的訊息和裸照才曝光。
案發後，黃男供詞反覆，起先辯稱自己和「小花」是情侶，性行為是雙方你情我願，但後來翻供，改口稱沒有在賓館發生過關係，沒有侵犯對方。
法院調查，「小花」雖然表達能力有問題，但對於事發經過仍能透過輔助方式陳述，指黃男生殖器在她下體「動來動去」，情節若非親身經歷，實無可能憑空想像。此外，黃男偵訊時曾表示看不懂「小花」傳的簡訊，覺得對方可能有智能障礙，乘機性交行顯為事實。
審理時，黃男拿出精神鑑定，主張自己患有妄想性思覺失調症和情感性思覺失調症，爭取減刑，但合議庭認為他對於訊問事向均能理解並切題回答，足證其犯案時對外界事務知覺理會及判斷能力與常人無異，因此應負全部刑事責任，最後審酌他2015年也曾犯類似性侵前科等情量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言