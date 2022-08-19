假借練穿壽衣卻指姦女同事 禮儀師辯彼此有曖昧遭判刑

高雄已婚王姓男子在知名喪葬企業的禮儀師，假借練習穿壽衣的名義性侵女同事，被依強制性交罪，處有期徒刑3年10個月。記者陳弘逸／攝影 高雄已婚王姓男子在知名喪葬企業的禮儀師，某天以教導女同事小宜（化名）如何替往生者穿壽衣為由，趁機撫摸她的胸部、下體，甚至以手指強行插入陰道；事後對方提告，院方審理後，將他依強制性交罪，處有期徒刑3年10個月。

判決指出，王男擔任知名喪葬企業的禮儀師，2019年7月2日晚上10時許，以教導如何替往生者穿壽衣為由，要求女同事小宜到公司男值班室，兩人輪流扮演往生者，替另一人穿壽衣。

輪到小宜飾演往生者，由王男負責替對方穿壽衣時，竟藉機撫摸她的胸部、下體，且不顧抵抗，更以手指強行插入陰道，性侵得逞。

事後小宜不堪受辱提告，王男矢口否認犯行，辯稱練習時，需按摩以便套上壽衣，沒有性侵對方；王辯護人則說，證據不足認定他有涉案，且雙方當時有曖昧情愫存在，縱有親密接觸也有獲對方同意。

院方依據精神鑑定書，認小宜發後明顯出現創傷後壓力反應，勘信指述王男犯行；另案發後，兩人仍在同公司任職，礙於仍須共事且同事圈互有交集，為確保工作無虞及維持公司和諧而選擇暫時隱忍，甚至與被告保持互動，即使雙方頗有情誼，但無法反推案發時，有同意性交之意。

地院認為，王男不謹守與同事間往來分際，為逞一己私，對女同事實施強制性交行為，造成受害人身心受創，惡性非輕，且始終否認犯也未能與對方達成和解，將他依強制性交罪，處有期徒刑3年10個月，仍可上訴。