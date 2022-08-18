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在蝦皮上賣淫…她刊性暗示廣告稱「含有嘴唇」被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓女子欲從事性交易，在知名電商蝦皮上刊登「含有嘴唇」等充滿性暗示的廣告，吸引含一名未成年少年在內共2人問價，被警方網路巡邏時查獲，新北地檢署今依兒童及少年性剝削防治法起訴。

檢警調查，陳女前年4、5月間，在蝦皮上開設名有「學生 客製 淘汰 出清 內衣 實穿照」等字眼的賣場，卻不是在賣內衣褲，反而刊登內容提到「含有嘴唇」等充滿性暗示的商品訊息，且未設定僅供成年人瀏覽，還吸引了含一名未成年少年在內、共2人私訊，詢問性服務事宜。

陳女最後雖與問價未成年少年未成立交易，但腥羶廣告仍引起網路巡邏的警方注意，陳女坦承她刊登廣告並未限制未成年禁止閱覽，且曾有未成年少年問價，被檢方依兒少性剝削起訴。

陳女在知名電商「蝦皮」上賣淫、吸引未成年瀏覽問價，被警方鎖定法辦，新北檢今依兒少性剝削起訴。示意圖／Ingimage
陳女在知名電商「蝦皮」上賣淫、吸引未成年瀏覽問價，被警方鎖定法辦，新北檢今依兒少性剝削起訴。示意圖／Ingimage

未成年 廣告 電商 性交易

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