在蝦皮上賣淫…她刊性暗示廣告稱「含有嘴唇」被起訴

陳姓女子欲從事性交易，在知名電商蝦皮上刊登「含有嘴唇」等充滿性暗示的廣告，吸引含一名未成年少年在內共2人問價，被警方網路巡邏時查獲，新北地檢署今依兒童及少年性剝削防治法起訴。

檢警調查，陳女前年4、5月間，在蝦皮上開設名有「學生 客製 淘汰 出清 內衣 實穿照」等字眼的賣場，卻不是在賣內衣褲，反而刊登內容提到「含有嘴唇」等充滿性暗示的商品訊息，且未設定僅供成年人瀏覽，還吸引了含一名未成年少年在內、共2人私訊，詢問性服務事宜。

陳女最後雖與問價未成年少年未成立交易，但腥羶廣告仍引起網路巡邏的警方注意，陳女坦承她刊登廣告並未限制未成年禁止閱覽，且曾有未成年少年問價，被檢方依兒少性剝削起訴。